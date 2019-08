Cinco educadoras aspiran a convertirse en el Docente Uruguayo 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cinco docentes uruguayas aspiran a quedarse con la versión local del Global Teacher Prize de la Varkey Foundation. El Premio ReachingU al Docente Uruguayo 2019 busca reconocer y celebrar públicamente a maestros y profesores de nuestro país.

La docente ganadora recibirá US$ 5.000 que deberán ser destinados a darle continuidad, profundización o expansión a su proyecto educativo.

Este reconocimiento busca identificar a los docentes más innovadores y comprometidos que estén teniendo un impacto inspirador en sus alumnos y comunidad.



La Varkey Foundation otorga anualmente el Global Teacher Prize, un premio de US$ 1.000.000 a un docente de cualquier parte del mundo que haya realizado una contribución extraordinaria a la profesión. El ReachingU es la versión uruguaya –y a escala– de ese galardón.



Elegidas.

En la primera edición uruguaya de este premio, los cinco proyectos seleccionados como finalistas tienen como autoras a mujeres. Ellas serán presentadas el martes 27 de agosto, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), día en el que también se conocerá a la ganadora del reconocimiento.



Silvia Bocchi, profesora de Literatura del Liceo N° 47, Dr. Hugo Batalla, de La Teja (Montevideo), resultó electa por el proyecto “Educomunicación con estilo 47”, que abarca un programa de radio y la promoción de la lectura por varias vías. El objetivo, entre otras cosas, es lograr una “alfabetización mediática” y conseguir, de esta forma, ciudadanos solidarios y críticos que interactúen con otros a través de la tecnología.



Gabriela Ceres, profesora de Biología del Liceo Nº 7 Joaquín Suárez, de Pocitos (Montevideo), desarrolló “Hacete cargo”, un programa de voluntariado que promueve el reciclaje. La idea es que se clasifique el 100% de los residuos generados en el liceo: lo orgánico se composta y lo inorgánico se subclasifica para luego elaborar objetos que sean de calidad y utilidad, los que serán donados a diferentes instituciones elegidas por los estudiantes.



La iniciativa funciona gracias a la participación voluntaria de los adolescentes y seis adultos que no pertenecen formalmente a esta institución.



Mary Rossi, maestra de la Escuela Rural Nº 83 de Colonia Itapebí (Salto), propone trabajar con sus alumnos el uso de la energía solar para mejorar la eficiencia de su escuela.



El proyecto “Súper sol: energía que une” promueve el uso responsable y eficiente de los recursos energéticos. Se busca disminuir el consumo manteniendo al mismo tiempo los niveles de producción, confort, seguridad y atención a las necesidades cotidianas.



Mientras que el concepto de ahorro de energía implica limitar el uso de los recursos energéticos, el concepto de eficiencia energética involucra la optimización en su uso. Se pretende ser eficientes en el uso de la energía eléctrica manteniendo el confort con el uso de equipamientos de energía solar.



Cecilia Paz, profesora de Idioma Español en el Liceo Público de Pintadito (Artigas), presentó un proyecto interdisciplinario y colaborativo que se basa en la potabilización de agua para la comunidad.



El nombre “Pintagüita” es una conjunción de palabras que remite a la necesidad del agua como derecho humano fundamental. “Pinta” es el nombre del Cerro donde se encuentra el centro educativo, pero además tiene que ver con la forma de expresión de los adolescentes, en el sentido de que va a haber agua para todos.



Participan alumnos de tercer año de Ciclo Básico, pero es abierto a la comunidad y a los docentes. Además, otras asignaturas colaboran en el abordaje del tema, entre ellas Formación Ciudadana y Biología.



Valeria Tarmezzano, profesora de Literatura del Liceo Público Nº1 de Sauce (Canelones), resultó finalista con “En tus zapatos”, un proyecto de producción de textos en sistema Braille para niños ciegos o con baja visión.

Está enmarcado en la pedagogía de aprendizaje y servicio solidario, partiendo de las siguientes premisas: actividades solidarias al servicio de una comunidad específica (personas no videntes y/o de baja visión), protagonismo de los estudiantes de la organización que desarrolla el proyecto y aprendizajes planificados en articulación con la actividad solidaria.



La idea es que los estudiantes elaboren audiocuentos y libros con el código Braille. Esto se complementará con la realización de talleres de sensibilización y el encuentro con los receptores de los libros, de modo que la actividad no quede simplemente en el salón de clase o en la mera teoría, sino que los estudiantes puedan sentir que lo que hacen tiene un fin que ayuda a otros.



Una de estas cinco candidatas será el Docente Uruguayo 2019 en una iniciativa que es toda una novedad a nivel local.