Las cinco decepciones tecnológicas de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Analistas coinciden en que 2019 está siendo un año “decepcionante” para la tecnología. Los anuncios que despertaron más asombro a fines de 2019 y a principios de este año cayeron en saco roto.



Estas son las cinco decepciones más grandes vistas hasta ahora.

Televisor enrollable de LG



El LG Signature OLED TV R es el primer televisor flexible del mercado: cuando no se usa, está enrollado en una especie de caja. El modelo fue una de las estrellas de la CES 2019, la mayor feria de tecnología del mundo. En ese escaparate, la empresa prometió que saldría a la venta en el primer semestre del año. No obstante, casi a finales del séptimo mes, no hay ninguna fecha prevista.

El televisor tiene tres opciones de visualización diferentes: Full View, Line View y Zero View. El primero ofrece una experiencia de visualización en pantalla grande; el segundo hace que se desenrolle parcialmente, por ejemplo, para consultar la hora o el tiempo; el modo Zero View enrolla completamente la pantalla de 65 pulgadas y permite escuchar música.

Samsung Galaxy Fold



El Galaxy Fold, el que debía ser el primer teléfono con una pantalla táctil plegable, pasó de ser un objeto fascinante a un contratiempo para Samsung. La surcoreana anunció que el modelo se retrasaría aún más al reconocer que la pantalla presentaba varios problemas, en particular, por su fragilidad. El modelo, al inicio del año considerado futurista, no tiene aún una fecha de lanzamiento oficial. El propio CEO de la compañía, DJ Koh, reconoció que la situación “fue vergonzosa” y que el teléfono fue anunciado demasiado pronto.

En general, la esperada revolución de los teléfonos plegables no ha despegado. Ni el Huawei Mate X ni el Xiaomi Mi Fold ni el FlexPai tienen programado un lanzamiento para Estados Unidos y otros mercados fuera de China en 2019.

AirPods 2



Los auriculares inalámbricos de Apple, los AirPods, son uno de los productos nuevos más populares de la compañía en años. Los consumidores esperaban ansiosos una actualización pero Apple solo les ofreció unos pequeños ajustes. En general, la segunda generación de los AirPods es casi idéntica a la primera, con excepción de alguna mejoría en la duración de la batería y la integración con Siri. Pero no mucho más.

Google Stadia



Era un ambicioso intento de Google: enfrentarse a Xbox y PlayStation con un servicio de suscripción para la transmisión de videojuegos. La plataforma Stadia fue anunciada por todo lo alto y prometía lo siguiente: que los juegos funcionarían de la misma forma en cualquier formato (en un celular o televisor, por ejemplo). No obstante, los gamers quedaron convencidos: el servicio no ofrece ninguna diferencia a lo que ofrece la competencia y, además, requiere de un pago por cada juego, además de la suscripción mensual.

Apple AirPower



La plataforma de carga inalámbrica AirPower de Apple fue diseñada para alimentar hasta tres dispositivos a la vez: un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods. Fue presentada oficialmente junto al iPhone X en 2017 pero, en marzo de 2019, la empresa canceló el producto.

"Después de mucho esfuerzo, hemos llegado a la conclusión de que AirPower no alcanzará nuestros altos estándares y hemos cancelado el proyecto", dijo Dan Riccio, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, en un comunicado a Business Insider a principios de este año. "Pedimos disculpas a los clientes que esperaban este lanzamiento. Seguimos creyendo que el futuro es inalámbrico y estamos comprometidos a impulsar la experiencia inalámbrica", agregó.

Apple no ha ofrecido ninguna explicación sobre la cancelación del AirPower, pero los analistas creen se debió a fallos por exceso de calentamiento y por interferencia.



La cancelación del cargador inalámbrico supuso un duro golpe para una compañía que se ha enorgullecido de crear tecnología “que simplemente funciona” a lo largo de su historia.