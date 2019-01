Científicos revelan una "dieta ideal" para salud de las personas y del planeta

Científicos han descubierto lo que según ellos es una dieta ideal tanto para la salud del planeta como de su población, que incluye duplicar el consumo de nueces, frutas, verduras y legumbres y reducir a la mitad el de carne y azúcar.

Si el mundo siguiera la dieta "Salud Planetaria", dijeron los investigadores, se podrían prevenir más de 11 millones de muertes prematuras cada año, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían y se preservaría más tierra, agua y biodiversidad.



"La comida que comemos y cómo la producimos determina la salud de las personas y el planeta, y actualmente estamos cometiendo un grave error", dijo Tim Lang, profesor de la University of London que colideró la investigación.



Sería imposible alimentar a una creciente población de 10.000 millones de personas hacia 2050 con una dieta saludable y sostenible sin transformar los hábitos alimenticios, mejorar la producción de alimentos y reducir el desperdicio de alimentos, afirmó.



"Necesitamos una revisión significativa, cambiar el sistema alimentario global en una escala que no se haya visto antes", añadió.



Muchas enfermedades crónicas que amenazan la vida están vinculadas a dietas deficientes, incluyendo obesidad, diabetes, desnutrición y varios tipos de cáncer. Los investigadores dijeron que las dietas poco saludables en la actualidad causan más muertes y enfermedades en todo el mundo que el sexo no seguro, el consumo combinado de alcohol, drogas y tabaco.



La dieta planetaria propuesta es el resultado de un proyecto de tres años encargado por la revista de salud The Lancet e involucra a 37 especialistas de 16 países. La propuesta es que el consumo promedio mundial de alimentos como la carne roja y el azúcar se reduzca en un 50 por ciento y que el consumo de nueces, frutas, verduras y legumbres se duplique.



Para regiones individuales, esto podría significar cambios aún más dramáticos: las personas en América del Norte, por ejemplo, comen casi 6,5 veces la cantidad recomendada de carne roja, mientras que las personas en el sur de Asia comen solo la mitad de la cantidad sugerida por la dieta planetaria.



Cumplir los objetivos para vegetales ricos en almidón como papas y yuca requeriría grandes cambios en el África subsahariana, donde las personas consumen en promedio 7,5 veces la cantidad sugerida.



Al presentar la dieta el miércoles, los investigadores dijeron que reconocían que es muy ambicioso esperar que toda la población mundial la adoptara, sobre todo porque existe una gran desigualdad global en el acceso a los alimentos.



"Más de 800 millones de personas tienen alimentos insuficientes, mientras que muchos más consumen una dieta poco saludable que contribuye a la muerte y enfermedad prematura", dijo Walter Willett, de Harvard University en Estados Unidos.



"Si no podemos lograrlo todo, es mejor tratar de acercarnos lo más que podamos", dijo.