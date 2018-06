Científicos crean córnea artificial gracias al uso de una impresora 3D

Expertos de la Universidad de Newcastle lograron, gracias a una impresora 3D, crear una delgada capa que emula a la córnea humana y que parece un lente de contacto. Sin embargo, aún no es posible utilizarla en humanos.



Tras varios intentos, los científicos, Steve Swioklo y Che Connon, lograron crear una bio-tinta que es suficientemente delgada para poder ser utilizada en una impresora 3D. Además, la tinta, que contiene células humanas, es bastante rígida para mantener su forma.



Los investigadores utilizaron una sustancia llamada alginato, la cual es similar a la gelatina, agregaron células madre extraídas de las córneas de donantes y colágeno, según indica el medio The Verge.



Pese a que esta avanzada técnica no elimina la necesidad de donaciones de córnea, ya que son determinantes para obtener las células madres utilizadas en la receta, permite cultivar suficientes células para imprimir 50 artificiales.



Para determinar la forma que se debía imprimir, los científicos utilizaron una cámara especial para captar el globo ocular y crear un modelo tridimensional de una córnea.



El daño de la córnea, por infección o producto de alguna lesión, puede distorsionar la visión o incluso, provocar ceguera. Actualmente se realizan trasplantes de córneas, pese a eso no existen la cantidad para satisfacer la demanda, por lo que el invento podría ayudar a un gran número de personas.