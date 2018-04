Científicos buscan nuevos tratamientos para la meningoencefalítis

"La meningoencefalítis amibiana primaria es una enfermedad muy común en este periodo vacacional, y provoca serios problemas de salud, incluso la muerte", señaló en un comunicado Matilde Mineko Shibayama Salas, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav.



La experta explicó que la meningoencefalítis provoca síntomas neurológicos graves que se acompañan de fiebre elevada, vómito en proyectil, fotofobia y convulsiones que, de no ser atendidos, pueden llevar a la muerte del paciente en un periodo de entre siete a 10 días a partir de los primeros síntomas.



Explicó que la principal causa es nadar en aguas contaminadas con este microorganismo, por lo que se debe tener cuidado con la calidad del agua "en muchas ocasiones pueden estar mal cloradas o contaminadas y provocar afectaciones a la salud", señaló.



La investigadora detalló que la ameba que causa este padecimiento es la Naegleria fowleri, la cual habita en cuerpos de agua dulce templados y cuando ingresa por la nariz puede dirigirse al cerebro y provocar una inflamación muy intensa.



Aunque en la actualidad el tratamiento es un antifúngico llamado Amfotericina B, éste no es específico para la ameba "por lo que se requiere desarrollar un fármaco que afecte directamente a ese patógeno", apuntó.



Desde hace más de dos décadas, Shibayama Salas lidera un grupo de investigadores que han identificado los mecanismos por los que el patógeno pasa de la cavidad nasal a los bulbos olfatorios.



Los investigadores encontraron una proteasa que ayuda a que la ameba pueda degradar el moco de la cavidad nasal, el cual es una barrera natural para atrapar microbios y evita que éstos lleguen al sistema nervioso central.



"En pruebas 'in vitro' e 'in vivo' (con modelos animales) bloqueamos esta proteasa con anticuerpos fabricados en el laboratorio y pudimos observar una sobrevida superior a los 10 días en los animales en los que se bloqueó", mencionó Shibayama Salas.



Esto, dijo, ayudaría a entender el comportamiento de la ameba y desarrollar nuevos tratamientos.



Aunque la primera afectación por Naegleria fowleri en México se reportó a finales de la década de 1970, la meningoencefalítis amibiana primaria se encuentra sub-diagnosticada, y los datos epidemiológicos no son del todo conocidos, por lo que en la actualidad aún existe mucho desconocimiento sobre esta enfermedad.



En ese sentido, la investigadora instó a los profesionales de la salud y al público en general a informarse más sobre este patógeno.



"Es necesario que los médicos no confundan la sintomatología de la con otro tipo de meningitis (bacterianas o virales) para que se puedan hacer los estudios correspondientes y dar el tratamiento lo más pronto posible".



En cuanto a la población, deben tomarse medidas preventivas antes de realizar actividades acuáticas, tales como hacer caso de alertas sanitarias y revisar que en las albercas no exista materia orgánica en las orillas, sinónimo de una mala limpieza del lugar" refirió.