Científicas critican los recortes en investigación en América Latina

En una entrevista con Efe, previo a un evento en la Casa de América en Madrid sobre epigenética -el estudio de la transformación de los genes-, María Fabiana Drincovich, Mónica Lamas y Alejandra Loyola cuestionaron la falta de entendimiento que los políticos muestran sobre la ciencia.

María Fabiana Drincovich, de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, señaló que su país está pasando por una “época muy mala” porque los efectos de la crisis económica y la inflación están afectando a los centros de investigación.



También lamentó que el Gobierno, encabezado por el presidente Mauricio Macri, haya reducido las becas y disuelto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.



“Se suprimieron algunos proyectos internacionales porque no se pagó la contraparte. No se están pagando algunos subsidios que fueron otorgados. La subida del dólar hace que el dinero que nos iban a dar para comprar un equipo no nos alcance. Estamos pasando una etapa mala”, manifestó.

Mónica Lamas, científica española que trabaja en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) de México, indicó que la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está creando incertidumbre con su política de austeridad y recortes generalizados.



Aunque matizó que la situación no es “tan terrible” como se esperaba, explicó que el gremio está dispuestos a defender su presupuesto y que en algunas zonas al sur del país sí se ha puesto en peligro el funcionamiento de algunos centros de investigación por cuestiones de infraestructura.

Alejandra Loyola, de la Fundación Ciencia y Vida, reprochó la falta de interés en proyectos científicos de largo plazo en Chile, donde se redujo en casi 5% el presupuesto gubernamental de 2019 destinado a ciencia, tecnología e innovación.



“Como la ciencia en general es lenta, a los políticos no les interesa porque no tienen un efecto inmediato. Es una inversión a largo plazo y los empresarios tampoco ven que puedan sacar ventajas económicas”, dijo.



Las tres científicas coincidieron en que los investigadores deben unirse para reclamar recursos públicos, divulgar ante la sociedad la importancia de su labor y comunicarle a los empresarios la necesidad de inversión privada.



“Lo bueno es que esta vez todos los investigadores nos hemos unido y hemos salido a hablar públicamente. Han salido varias notas editoriales de varios investigadores en revistas internacionales para movilizarnos y mostrarnos”, dijo la argentina Drincovich.



Las especialistas también exhortaron a los gobiernos y centros de investigación a adoptar medidas que reduzcan la brecha de género en la ciencia, como becas que respondan a las necesidades de las mujeres y permisos de paternidad más justos.



Además, indicaron que a nivel básico es indispensable educar a las niñas para mostrarles que ellas también pueden aspirar a ser científicas.



“Es importante también la educación a nivel básico. Ahora hay campañas de apoyo a las niñas para que puedan acceder o quieran acceder (al estudio de la ciencia) porque se asume que no van a querer”, señaló Lamas.