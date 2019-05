Científica argentina fue a programa de TV para financiar investigación del cáncer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de una profunda crisis económica que afectó el financiamiento a la ciencia, una bióloga argentina pensó una solución creativa para conseguir el dinero necesario para seguir desarrollando su investigación sobre el cáncer de mama: participar en un programa televisivo.



La investigadora Marina Simian decidió presentarse en el programa de preguntas y respuestas de la televisión local "Quién quiere ser millonario" y ganó 500.000 pesos (11.000 dólares), con los que planea comprar insumos de laboratorio que le permitirán continuar el trabajo hasta fin de año.



Su situación pone de relieve la precaria situación de los investigadores en Argentina, país que ganó tres premios Nobel a la ciencia y que tiene una historia destacada en el área.

"Yo no soy un héroe. Usé una estrategia capaz un poco creativa o diferente para conseguir financiamiento para mi grupo de trabajo", dijo en una entrevista con Reuters Televisión Simian, quien es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).



Simian dirige un laboratorio de nanobiología, donde con su equipo de investigadores estudian la resistencia en pacientes de cáncer de mama al Tamoxifeno, un medicamento antiestrógeno que toma la mayoría de las mujeres que padecen esta enfermedad.



La bióloga ganó un subsidio en 2017 para llevar adelante la investigación, pero el gobierno no le ha depositado la totalidad del dinero para realizarla, situación que se agrava por una inflación interanual cercana al 54 por ciento y una devaluación del peso argentino, que hace que los fondos no alcancen.



"El año pasado recibí la mitad de lo que correspondía para el 2018 y hace un par de meses me depositaron otra mitad de ese primer año. Ya van dos años y por ahora tenemos el financiamiento de un año", contó Simian.

Escasez de fondos.

El secretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado, dijo a Reuters que los presupuestos de investigación han aumentado desde que el presidente Mauricio Macri asumió el poder en 2015, pero reconoció que la volatilidad económica causó demoras en la entrega de los fondos.



Aguado agregó que menos científicos argentinos están regresando al país después de hacer sus investigaciones en el exterior, sólo 41 el año pasado desde 90 que lo hicieron en 2013, lo que implica una potencial fuga de cerebros.



La participación de Simian en el programa del canal de televisión Telefé tuvo una amplia repercusión mediática y volvió a poner en el tapete el tema de la escasez de recursos para la ciencia en la agenda pública.



"No puedo creer el impacto que ha tenido esto (...) Ojalá sirva para que hablemos de lo que pasa en ciencia y tecnología. Al final eso es lo que nos importa a nosotros los científicos (...) Con esto (el dinero) proyecto que voy a poder llegar hasta fin de año tranquila", dijo la bióloga, que no tiene esperanzas de que el panorama general vaya a mejorar.



"Nosotros amamos lo que hacemos, lo hacemos con el mayor esfuerzo pero necesitamos las condiciones mínimas para poder trabajar. Si no hay cambios en el rumbo económico de la ciencia, yo lo veo muy complicado", concluyó.