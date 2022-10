Mientras cenaba encontró un objeto en el plato que lo sorprendió: "Vale 4.000 euros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un hombre estaba de vacaciones con su familia en un resort de playa cuando se encontró con una rara perla morada que estaba dentro de una de las almejas que estaba comiendo. Lejos de enojarse, el hallazgo fue un premio en su vida: la joya cuesta cuatro mil euros. Scott Overland estaba cenando en el restaurante Salt Air en Rehoboth, Delaware, y cuando estaba a punto de terminar su comida se topó con la preciosa perla.

Mientras masticaba, Overland sintió “algo duro y crujiente”, informó FOX 5 News. Al principio, pensó que era “una cuenta o un caramelo”, pero cuando miró más de cerca el caparazón vio una pequeña hendidura donde algo estaba creciendo. Luego, explicó que colocó la perla en el hueco que quedaba y encajaba: “La perla era perfectamente redonda”.



Scott Overland no podía creer su inesperado descubrimiento. “Nos fuimos de vacaciones esperando traer una remera o una taza, pero no esperábamos volver con algo así”, dijo sorprendido.

Inicialmente, el hombre estimó que la perla podría valer hasta mil euros, pero se alegró al descubrir que, en realidad, valía mucho más: alrededor de cuatro mil euros. “No está mal para un plato de almejas en vacaciones”, bromeó.



Este caso, sin embargo, no es un hecho aislado. En el último tiempo se vieron también golpes de suerte durante las vacaciones. Así fue lo que sucedió en Tailandia en febrero de 2021. Esta vez no fue comiendo almejas, sino recogiéndolas en la playa.



Hatchai Niyomdecha, de 37 años, estaba recogiendo ostras en una playa con su familia en la provincia de Si Thammarat, Tailandia, cuando encontró una boya desechada que fue arrastrada a tierra. La misma tenía tres armazones adheridos, que Hatchai y su hermano se llevaron a su casa.



Cuando regresaron, se lo dieron a su padre Bangmad que las limpió y halló una hermosa perla naranja que era un poco más grande que una moneda. Inmediatamente, Hatchai llamó a su esposa y a sus dos hijos para mostrarles la impresionante perla de 7,68 gramos, antes de que decidieran comprobar su valor al día siguiente.



Finalmente descubrieron que era una rara perla naranja Melo, que es una gema extremadamente cara formada dentro del caparazón de un caracol grande llamado Melo Melo. Cómo terminó dentro de una ostra es un misterio, según reconocieron, pero probablemente lo que más le importa a Hatchai es que podría valer hasta 10 millones de baht, es decir, casi US$300.000.



Hatchai declaró al medio LAD Bible que tuvo un sueño extraño unos días antes de encontrar la perla: “Un anciano de blanco con un largo bigote me dijo que fuera a la playa para recibir un regalo. Creo que me llevó a encontrar la perla”.



A su vez, el pescador manifestó que tiene clara sus intenciones de qué hacer con el objeto que descubrió: “Quiero vender la perla al precio más alto. El dinero no solo cambiará mi vida, cambiará mi destino. Toda mi familia tendrá una vida mejor”. Hatchai cree que el anciano podría ser una deidad y quería ayudarlo a él y a su familia a salir de la pobreza.