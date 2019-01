Una cena navideña fuera de casa

Muchos eligen recibir a sus familiares siempre en casa, pero hay otros que prefieren salirse de la rutina y cenar afuera en Noche Buena. Las propuestas gastronómicas son amplias este 24 de diciembre: hoteles y restaurantes brindan un delicioso menú gourmet en 4 ó 5 platos, buffets fríos y calientes, exquisitos postres, y canilla libre de bebidas.

El costo de la experiencia fuera del hogar ronda los US$ 100 por cabeza, aunque en el corazón de Punta Carretas hay una alternativa más económica. Baco mantiene la misma carta y precios que el resto del año. En el restaurante ubicado en Zorrilla de San Martín se puede invertir menos de $ 1.000 para esperar a Papá Noel: una tabla de quesos y fiambres vale $ 580, y una copa de vino entre $ 150 y $ 400, a gusto del comensal.

Opciones.

Para vivir la fiesta en Sofitel hay que desembolsar US$ 150. Hay open bar y un show de Eugenia Mosca. El menú se inaugura con un salmón marinado sobre blinis de especias y gastric de mango y sigue con una entrada de bombón de mollejas crocantes. El tercer paso es pulpo confitado en especias, luego una espuma de champagne, limón y albahaca, y el cierre es con dúo de cordero. De postre hay esfera de chocolate belga.

El paquete del Radisson incluye cena para dos personas con menú en 5 pasos en el restaurante Arcadia, noche de hotel, desayuno buffet, y acceso al SPA por US$ 294. El plan familiar vale US$ 66 más y permiten sumar a dos menores de 12 años.

El DJ de Francis pondrá música festiva antes y post 0:00. El restaurante ubicado en Luis de la Torre propone una cena en 5 pasos a US$ 100 y tiene opción para vegetarianos.

Los primeros en aparecer son los bocaditos fríos: galletita de manteca con gravax de salmón, mostaza y eneldo, y base de boniato asado con guacamole. El tercer paso son croquetas de papa y queso azul, y risotto de hongos.

La entrada es un strudel de provolone, puerro y hongos, y el plato principal son albóndigas de cordero en salsa de tannat. El broche de oro lo pone el brownie de mango, chocolate y almendras.

Cenar en Carbonada vale US$ 100 e incluye un show acústico de Germán Arteaga. Hay opción de elegir el plato principal: ojo de bife al tannat, salmón con crema de roquefort, mix de verdes y tomates confitados, o lasagna de verduras y vegetales con salsa de tomate natural y crocante de puerro. El postre es una cheesecake con frutos rojos o un brownie de chocolate belga con helado.

El Hilton y el Hyatt ofrecen exquisitos buffets fríos y calientes, mesas de postres navideñas y canilla libre de bebida por US$ 85 y $ 4.800 respectivamente. En el Hilton se brinda en el piso 16.

Fellini abre su sucursal de Carrasco con una propuesta gastronómica a US$ 125. De antipasto sirven pan casero con dips, aceitunas maceradas, y bruchettas. Hay opciones de plato principal para todos los gustos: filet de merluza negra o lenguado en salsa de azafrán y mejillones, agnolottis de calabaza con salsa Fellini, baby beef con espinaca y bachamel, o lasagna Fellini. Habrá música y cotillón para esperar la llegada de Papá Noel.

Opciones con una vista privilegiada

El Hotel Sheraton promete una Noche Buena inigualable por lo magnífico de la vista desde el piso 25, y el excelso menú a cargo del chef Mauro Fernández . La experiencia vale US$ 100. Reciben a los comensales con queso brie, higos, jamón crudo, bruschettas de salmón y caviar, y mini albóndigas de cordero. La entrada fría es salmón y la caliente espárragos y champiñones. El plato principal es ojo de bife. En Aloft se brinda a las 0:00 en el piso 15 con una espectacular mesa dulce. El costo total de esa cena es US$ 90. Quienes gusten esperar la Navidad en el restó de El Torreón con Punta del Este a sus pies y girando a 360° deberán pagar US$ 180. Los pasos del menú tienen nombres temáticos: la entrada se llama villancico de sopas frías, y el plato principal Regalo de Papá Noel.