Cementerio viejo de Paysandú: entre el robo de cuerpos y esculturas millonarias

Sobre el final, rodeado de un pasto verde y cuidado, a la sombra de un árbol, está el osario del Cementerio Viejo de Paysandú. Se trata de un pozo -rectangular, indiferente, solitario- con una tapa de cemento en el que ponían el cuerpo de las personas que no tenían dónde ni por quien ser enterradas. Fue allí, en ese pozo sin identidad ni gloria, que en 1865, tras ser fusilado durante la Defensa de Paysandú, fue arrojado el cuerpo Leandro Gómez, militar que defendió la ciudad del levantamiento armado comandado por Venancio Flores con el apoyo del ejército brasileño.

Dicen que el cuerpo fusilado de Leandro Gómez fue arrojado al osario para que se perdiera entre los demás. Dicen que una noche, el doctor Vicente Mongrell, amigo de Gómez, rescató su cuerpo de entre los cadáveres, se lo llevó y lo embalsamó. Dicen que lo tuvo escondido debajo de una cama, dentro de un cajón que se usaba para transportar cueros. Dicen que después lo llevaron a Concepción del Uruguay, en Argentina. Dicen que allí fue custodiado por un cura en una capilla y que cuando él murió, mandaron el cuerpo a Buenos Aires. Dicen que desde allí regresó a Montevideo, donde lo pusieron en el panteón de su familia, en el Cementerio Central.

Dicen que durante la dictadura militar retiraron los restos para trasladarlos al Mausoleo de Leandro Gómez, en la ciudad de Paysandú. Dicen, también, que el cuerpo que entregaron a los militares no fue el de Gómez sino el de un sobrino. Dicen que, en 2009, alguien robó los restos y que, poco tiempo después, aparecieron en una bolsa al lado de un contenedor. Dicen que hoy el cuerpo están en el Batallón General Leandro Gómez. Dicen que nadie sabe, que pasaron muchas cosas, que el cuerpo fue y vino tantas veces. Dicen, eso sí, que cada 2 de enero, el Partido Nacional visita el Cementerio Viejo y, frente al osario, debajo de los árboles, le rinde un homenaje al general.

El Cementerio Viejo - también llamado Monumento a Perpetuidad- se encuentra en la calle Montecaseros. Fue el primer cementerio público de la ciudad, fundado en 1835. Hoy ya no funciona como tal pero se trata del primer cementerio museo a cielo abierto de Uruguay.

Está construido de historias, como la de Gómez, que hablan de un tiempo: de una forma de entender los vínculos, los roles, la vida y, sobre todo, la muerte. Dicen, también, que se trata del tercer cementerio con más valor en esculturas del mundo.

Entre árboles y monumentos

Entre todas las esculturas que componen el Cementerio Viejo hay una que resalta, enorme y majestuosa, sobre todas las cosas. Es el monumento que la esposa de Manuel Stirling, primer juez de paz de Paysandú, mandó a hacer tras su muerte. Es una obra de 12 metros de altura que tiene 50 toneladas de mármol de carrara y que, hoy, dice Beatriz Muriega, encargada del lugar, tendría un valor de dos millones de dólares.

Allí está Stirling parado con aires de superioridad y de caballero; debajo, a sus pies, sin mirarlo a la cara, ella, Nicolasa, su esposa, que morirá veinte años después.

“Se nota el respeto y la veneración de ella hacia él, que aún después de muerto sigue respetándolo. No era bien visto que la señora en el siglo XIX se parara delante de su esposo a hablarle de iguala a igual. Siempre estaba detrás o al costado”, explica.

Están, en el mismo monumento, representados el Ángel de la Resurrección, el Ángel de la Oración hecho en bronce, el Arcangel Uriel desplegando dos alas enormes. Hay ocho columnas de mármol de Verona que, dicen, representa a las ocho yeguas que tenía Stirling.



Fue construido, al igual que otros siete monumentos del cementerio, por el escultor italiano Giovanni del Vecchio en 1849. Nicolasa pagó, entonces, 50.000 pesos más 10.000 de propina por el trabajo realizado.

Aunque el lugar fue un cementerio público, todo, allí, se transformó en una muestra del estatus social y el poder económico de las familias de entonces. Porque todo, allí, se trata de esculturas inmensas y costosas que mandaban a hacer con escultores europeos. El proceso era, más o menos, así: los artistas viajaban a Uruguay con sus catálogos, las familias elegían, ellos regresaban a su país, construían y, luego, enviaban en barco las piezas para que fueran ensambladas.

Capilla del Cementerio Viejo de Paysandú. Foto: S. Gago

No hay otro monumento tan enorme como el de Stirling pero sí igual de impresionantes. Está, por ejemplo, en el medio del predio, el de Luis Galán y Rocha. Una versión de esa historia cuenta que la madre de Galán y Rocha murió cuando él era un niño y su tía se lo llevó a Buenos Aires. Cuando regresó a Paysandú, nadie supo decirle dónde estaba enterrado el cuerpo de su madre por lo que él, dicen, pidió que lo sepultaran allí, en el centro del lugar, para poder, de alguna manera, estar cerca de ella. Hay, también, un monumento en representación a las lloronas, las mujeres que se contrataban para que lloraran en los sepelios ya que, las de la familia no podían compartir espacio con otros hombres y los hombres no podían llorar en público. Hay algunos hechos de bronce y otros de mármol, hay algunos con flores, con algas marinas, con serpientes, con una urna sostenida por las patas de un león. Todo, allí, quiere decir algo.

Al final hay, añeja y pequeña, una capilla. Alrededor hay nichos. Y sobre todo hay, en todo el espacio, árboles de distintas especies que fueron traídos desde Europa para hacer, de todo eso, un lugar manso, amable. Porque si se lo camina un día en el que sol haga que todo se vea con una luz clara, un día en el que chicharras canten aunque no haga demasiado calor, un día en el que no haya nadie y solo se escuchen los árboles y los pájaros, aún hoy, el Cementerio Viejo se siente así: como un lugar manso, amable.