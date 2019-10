Celebrando la vida de Amalia de la Vega, la homenajeada en este Día del Patrimonio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el artista Rodolfo Arotxarena, amigo de Amalia de la Vega, recuerda a la fallecida cantante se emociona: “Verla desplegada en el escenario, parada, austera, con esos ojos chiquitos, cachetona, vestida de gris y con su pelo color ceniza era un tótem de una solidez única”. Así era la cantante melense, cuyo legado y su vida homenajea la edición 2019 del Día del Patrimonio que se realizará mañana y pasado bajo el título:“La música del Uruguay: 100 años de Amalia de la Vega”.

Su nombre real era María Celia Martínez Fernández. Nació en Cerro Largo el 19 de enero de 1919 y murió el 25 de agosto del 2000. Fue dueña de una voz privilegiada y sus canciones marcaron una generación, dando paso a nuevos talentos que cantaron a la vida rural.

“Tenía una voz prístina de una claridad impresionante”, recuerda Arotxa, que primero fue fanático y luego amigo de la cantante.

Amalia no se casó, ni tuvo hijos. Vivía con sus sobrinos en el barrio La Blanqueada. “Tenía un altillo en la calle Francisco Simón y mandoneaba mucho a los sobrinos. Era una mujer de carácter”, detalló sobre la vida de su amiga.

“A nivel técnico es perfecta, porque aparte, en la época, no había manera de acomodar nada. Todo lo que salía de ella era perfecto”, dijo El País Federico Lima, cantante, músico y productor del disco homenaje que preparó el Ministerio de Eduación y Cultura por los 100 años de su nacimiento.



“Era una figura muy cotizada, pero no era de los medios. A ella le gustaba encerrarse en el estudio y cantar”, contaba su amiga Silvia Puentes de Oyenard, a El País en el mes de febrero.



Su voz privilegiada la llevó a debutar en las fonoplateas de radio Carve y el Espectador en el año 1942.



Según el Centro Nacional de Documentación Musical, en 1949 realizó su primera grabación para Sondor registrando dos canciones, Vidalita Cerro Lagro y Totora. Luego grabó en Antar, Antar-Telefunken y Orfeo en Uruguay y para RCA en Argentina.



“Ella era una auténtica cantora criolla. Hubo gente como Osiris Rodríguez Castillo o Atahualpa Yupanqui e incluso Santiago Chalar que la pusieron por los cuernos de la luna, como una fenómena porque realmente cultivaba varios géneros desde estilos, de lo que tiene que ver con milongas, vidalitas, tristes. Fue una persona muy importante”, aseguró Arotxa.



Según el artista, Amalia era única en su área y su especialidad eran las milongas: “Las cantaba como nadie, ya había gente como Nelly Omar en esa época que transitó por el tango y la canción rural. Después otra persona que reconoció que era una voz única fue Mercedes Sosa”, agregó.



El reconocimiento internacional llega hasta artistas más cercanos como Alejandro Dolina, quien en una entrevista en el diario La República en 2002 confesó ser un fanático de la artista uruguaya: “Me gusta enormemente Osiris Rodríguez Castillo y otros personajes maravillosos que acá han sido un poco olvidados como Amalia de la Vega. Creo que casi nadie cantó así jamás”, destacaba el argentino.

“Su voz era única, no se repetía en nadie. Admiró muchísimo a Blanca Muney, que cantaba tangos y tenía una claridad también extraordinaria y la admiraba dentro de lo que era el género femenino, porque por excelencia el cantor que admiraba al máximo era Carlos Gardel”, contó Arotxa.



A Amalia se adjudica la siguiente frase: “Lo que pasa es que han habido tantos imitadores (de Carlos Gardel) y tanta gente que canta tangos, que uno compara, y yo digo, caramba, por qué hacen esas cosas complicadas, por qué no escuchan a Gardel. Muchos dicen que su ídolo es Gardel y ¿por qué no llegan a esa sencillez?”.



Su talento la llevó a recorrer Argentina, Brasil y Chile acompañada por un gran número de guitarristas criollos de renombre como Hilario Pérez, Mario Núñez o Uruguay Zabaleta.



“Amalia era una mujer temperamental. Te decía esto es así y tenía que ser como ella quería. Siempre tenía guitarristas de primer nivel”, comentó Arotxa.

Cantar a las costumbres uruguayas.

La artista cantó sobre las costumbres uruguayas y especialmente retrató al campo en sus canciones. “Le cantó específicamente a lo nuestro”, destacó Arotxa.



Fue la encargada de poner música y voz a poemas de Tabaré Regules, Juana de Ibarbourou o Fernán Silva Valdés.



Sus canciones Mate Amargo, Vidalita de Cerro Largo o Flor de Ceibo son algunas de las que destacan en su repertorio.



“Reconozco que las cosas que pinté tanto la serie Caudillos como la serie Silencio fueron inspiradas en Amalia y en cómo cantaba Amalia. Tan así que me cuesta mucho recomponerme cuando la escucho cantar. Ella fue única, irrepetible”, concluyó.

Curiosidades de Amalia de la Vega.



La cantante uruguaya vivía en una casa junto a sus sobrinos y según contaban quienes la conocían, solía mandonearlos ya que tenía un carácter fuerte.



Amalia era una mujer austera y sencilla, cuyos zapatos de taco bajo y cuadrado resultaban particulares.



Ya anciana, cuando se quedaba sola en su casa atendía el teléfono poniendo voz masculina, para que quien llamara —si era un desconocido— no se diera cuenta que estaba sola.



Era una mujer puntual. Según cuentan Rodolfo Arotxa y su esposa,_Magdalena, cuando la invitaban a comer llegaba siempre antes, pero hasta que la hora no era la marcada no tocaba el timbre. De joven no se animaba a cantar en público, por lo que cantar escondida detrás de una puerta.