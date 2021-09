¿Se cayó Instagram? Usuarios reportan que la red social no está funcionando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Se cayó Instagram?", "No funciona" "Instagram caído" y más son las búsquedas que en las últimas horas han crecido en Uruguay y en el mundo.

De acuerdo a Downdetector, un sitio que registra caídas de sitios de Internet, a las 07:30 aproximadamente comenzaron los reportes de error.

Infobae detalló que los reportes de error se deben a que no recarga el Feed y que no se pueden enviar mensajes directos. Instagram, al momento, no se ha expresado en sus redes sociales.

Sin embargo, ha sido tan grande la caída que se volvió tendencia #InstagramDown