El carné de salud es clave para detectar las enfermedades renales y tratarlas a tiempo

"Este año tenemos como meta extender el Programa de Salud Renal a todo el sector público y a todo el sector privado con todos los beneficios que tiene para la población”, anunció el médico nefrólogo Pablo Ríos, miembro de la Comisión Asesora de Salud Renal que coordina este programa perteneciente al Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Mañana se celebra el Día Mundial del Riñón y todas las actividades del FNR apuntan a que el Programa de Salud Renal llegue al 25% de la población que hoy está por fuera de su cobertura, en su mayoría habitantes del norte del país donde también faltan recursos humanos. Esto ocurre fundamentalmente en Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, Artigas y Treinta y Tres.

“Nos parece importante tener una charla con las autoridades sanitarias, mostrarles los resultados y beneficios del programa y lograr incentivos para que más cantidad de nefrólogos se puedan radicar en el interior del país y colaborar con todo el tema de la prevención de la enfermedad renal”, señaló el especialista.



Se estima que alrededor del 7% de la población del país tiene alguna forma de enfermedad renal. La captación temprana y oportuna minimiza muchísimo el riesgo de que progrese y se llegue a diálisis.



“Uruguay, en general, tiene muy buena captación de los pacientes con enfermedad renal crónica y estamos en niveles similares a Europa o Estados Unidos en los porcentajes por millón de habitantes que están en tratamiento sustitutivo. Pero eso no quiere decir que no haya más pacientes por captar y evitar que progresen a la enfermedad renal”, destacó Ríos.



Jornada educativa en el Día Mundial del Riñón Mañana se celebra el Día Mundial del Riñón y hay varias actividades previstas con participación de las fuerzas vivas de la nefrología: la Asociación de Trasplantados del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la Cátedra de Nefrología, el Instituto de Órganos y Tejidos y el Programa de Salud Renal. Hoy, entre las 10 y las 12 horas, habrá una actividad en Melo (Cerro Largo) que incluirá realización de screening de enfermedad renal crónica con examen de orina, toma de presión y hemoglucotest para detección temprana. Luego se realizará una jornada educativa para los médicos, tanto del sector público como del privado, en el Instituto de Formación Docente. La idea es seguir visitando departamentos del norte del país.

Fundamental.

Para la detección temprana y oportuna de la enfermedad renal, un instrumento clave es la realización del carné de salud para personas sanas, trabajadores o deportistas, obligatorio por ley cada dos años.



Desde 1936 se practica el examen de orina, lo cual permite identificar toda una serie de patologías renales, sea pacientes con glomerulopatía, litiasis o distintos tumores de la vía urinaria. En 2009, por decreto presidencial e iniciativa del Programa de Salud Renal, se estableció la obligatoriedad de realizar la creatinina, que es un examen muy sencillo de sangre que permite conocer cómo funcionan los riñones y si hay insuficiencia renal.



“Es obligatorio que se haga en pacientes de riesgo, sobre todo diabéticos e hipertensos. Es decir, si en el carné de salud a usted le detectan presión arterial mayor de 140/90, está recibiendo medicamentos para la hipertensión arterial o le diagnostican diabetes, es obligatorio que le hagan la creatinina”, explicó Ríos.



El nefrólogo alertó que “hay muchos laboratorios que expenden el carné de salud y no hacen este estudio; por eso nos parece fundamental que la población sepa que existe este decreto”.



Hay 24 mil pacientes registrados en Uruguay En Uruguay hay alrededor de 3 mil pacientes que se hacen diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y cerca de mil pacientes que están viviendo con un trasplante renal funcional. Existe un registro de diálisis y trasplantes desde la creación del FNR, en 1980. El Programa de Salud Renal ha permitido detectar la etapa previa a la diálisis. Eso arroja que hay 24 mil pacientes registrados con enfermedad renal. La enfermedad renal crónica tiene cinco etapas. Prácticamente el 80% de los pacientes que están en etapas 4 y 5, que son las más graves y previas a la diálisis, están captados por el Programa de Salud Renal. El programa no es obligatorio por lo que hay algunas instituciones y algunos departamentos de ASSE que no están comprendidos, entre otras cosas porque no cumplen con los objetivos terapéuticos requeridos.

Pasos.

Una vez que se detecta que el paciente tiene una enfermedad renal, este debe concurrir a su médico de medicina general para que le realice otros estudios y, si se confirma que tiene una enfermedad renal crónica, debe ser derivado a un nefrólogo y registrado en el Programa de Salud Renal.



Cuando el nefrólogo ve al paciente, tiene que fijar la fecha de la próxima consulta y, si el paciente no consulta en los plazos establecidos, los equipos del Programa de Salud Renal se encargarán de hacerle una llamada telefónica o mandarle un mensaje de texto exhortándolo a que consulte. “Por supuesto que esto no es obligatorio, pero es una exhortación y ayuda a minimizar las pérdidas del seguimiento”, aclaró el especialista.



Desde 2004 hay 24 mil pacientes con enfermedad renal crónica detectada en el Uruguay y registrados en un sistema informático con base en el FNR. “Esto ha tenido resultados sumamente positivos”, subrayó el nefrólogo y mencionó dos importantes datos al respecto.



El primero es que los pacientes que están en seguimiento regular en el Programa de Salud Renal tienen un riesgo de muerte 30% menor que los que no están cubiertos. El segundo es que disminuye mucho la posibilidad de ingresar a diálisis y, los que lo hacen, ganan siete años de ventaja en el tratamiento respecto a los que no cuentan con este seguimiento.



“Además, al 60% de los pacientes que ingresan al Programa se les logra estabilizar la funcionalidad renal y la enfermedad no progresa”, apuntó Ríos.



El especialista destacó también que el FNR proporciona la medicación necesaria para disminuir la progresión de la enfermedad. “Son drogas que sirven para tratar la hipertensión, pero también enlentecen la enfermedad renal. Esta medicación está a 50% del precio en el sector mutual y a los pacientes que no pueden financiarlo se les da gratuitamente”, dijo.

También hay apoyo para proporcionar tirillas de hemoglucotest si en las instituciones médicas no se consiguen por alguna razón.