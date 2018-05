Camioneros: audio advierte que en Uruguay "va a suceder lo mismo que en Brasil"

“Hasta que no se resuelvan las cosas se va a parar todo el transporte”, dice el audio que por estas horas circula en WhatsApp y que asegura que en Uruguay “va a suceder los mismo que sucedió en Brasil”.

En el país norteño, hace días que los camioneros bloquean rutas en distintos puntos y la situación viene afectando el abastecimiento de comestibles y combustibles, entre otros productos. Reclaman al gobierno de Michel Temer por el aumento de los precios del diésel.

Y entre los celulares de los uruguayos rebota este audio en el que un hombre relata que “por el tema de los impuestos, los combustibles y todo lo que ha generado este gobierno de izquierda” en las próximas horas se podría sentir las consecuencias.

El hombre dice que “el 99% de los camioneros de todo el Uruguay nos vamos a poner las pilas y vamos a ´trancar el garrón´. No va a haber nada de nada. No va a haber leche, no va a haber fruta, no va a haber carne, no va a haber un montón de cosas”.

Y agrega: “El paro va a ser medio grande, no sé si va a ser este fin de semana o para los primeros días de la semana que viene. Pero esto se viene y va a suceder lo mismo que sucedió en Brasil. Ellos (por el gobierno) piensan que el rubro de los camiones es un rubro que no tiene fuerza, pero van a ver la fuerza que tienen”.

¿Qué dice la la Intergremial de Transporte?

Mauro Borzacconi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) informó a El País que el audio también le llegó: “Lo he escuchado, me lo mandaron”.

Pero enseguida explicó: “Supongo que es algún transportista que no está agremiado y que está vinculado con el movimiento Un Solo Uruguay”.



Borzacconi informó que la Intergremial tendrá el viernes 1° de junio a la mañana “una asamblea informativa para dar a conocer los avances que ha habido en las negociaciones con el gobierno”.

Pero confirmó: “Desde la Intergremial no está previsto ninguna medida de este tipo” como la referida en el audio de WhatsApp.