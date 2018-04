¿Cómo saber si Cambridge Analytica compartió tu información?

Luego del escándalo sobre la utilización de datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica para desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes en Estados Unidos e influir en ellas, la siguiente pregunta es quiénes fueron las víctimas de esto.

Por este motivo es que Facebook activó un servicio para que los usuarios puedan consultar si forman parte de esos 50 millones de personas cuyos datos fueron utilizados o no.

Para verificar si tus datos personales fueron compartidos por Cambridge Analytica, puede hacer click aquí.

Según la empresa estadounidense, la forma de que Cambridge Analytica obtuviera la información de las personas para utilizarla es a través de la aplicación This Is Your Digital Life" (esta es tu vida digital. Si ni el usuario ni sus amigos de Facebook la utilizaron, no debería haber peligro de que hayan sido víctimas en este caso.