¿Cómo cambió la movilidad de los uruguayos en los primeros días de abril?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, Google comenzó a emitir periódicamente informes de movilidad. Este informe busca detectar los cambios que tiene cierta población en su movilidad y en sus hábitos diarios.

El último informe publicado corresponde al 4 de abril de 2021. Para realizar dicho informe, Google toma un “valor de referencia” que corresponde a un “valor normal en ese día de la semana”.

Ayer, Lacalle Pou en conferencia de prensa pidió “que dentro de lo posible la gente no se mueva, se mueva lo menos posible. Por más medidas que tomemos, si la gente insiste en la movilidad no vamos a bajar el número de contagios. Estamos en el momento en el cual las medidas deberían surtir efecto” y agregó que el gobierno “no está conforme”. También dijo que “las medidas que se tomaron son para bajar la movilidad, pero si no se toman las medidas”, dijo Lacalle, no se van a ver los resultados.



Pero ¿cómo cambió la movilidad en todo el país en los primeros días de abril? De acuerdo al informe de Google, la movilidad en el país descendió y solo aumentó el traslado en las zonas residenciales (+10%).



La movilidad en las tiendas, restaurantes, centros comerciales, entre otros, se redujo un 48% de acuerdo al valor de referencia. La estadía en parques, playas, parques y jardines también se redujo considerablemente: 51%.



La movilidad en los lugares de trabajo bajó un 19% y el traslado en transporte público un 44%. En tanto, la movilidad hacia supermercados y farmacias también bajó, pero en menor cantidad si se lo compara con las demás áreas (-14%).