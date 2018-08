Con un caimán de 4 metros: las fotos virales de la graduación de una joven en Texas

Makenzie Alexis Noland tiene 21 años y hoy viernes es su fiesta de graduación. Obtuvo el título de licenciada en Ciencias de la Fauna y la Pesca. Antes del emotivo día decidió sacarse una foto con uno de los caimanes que estuvo alimentando y entrenando durante los tres meses que estuvo de pasantía en el parque Gator Country al sureste de Texas. Y la foto recorrió el mundo.

En la reserva de Gator Country hay más de 300 caimanes. Pero Makenzie, según publica Univisión, tiene especial cariño con Tex, un caimán de 4 metros.

"Tex me dejó entrar en su estanque, desarrollamos una relación muy fuerte. Tuve miedo al principio porque es un caimán de 4 metros pero yo estaba preparada para eso y con mi jefe, que es su entrenador, y fue quien tomó la foto", dijo la joven a Univision Noticias. "Yo le hablaba, y poco a poco fui poniéndome más y más cerca de él hasta que fui la única que estuvo en el agua. Me tomó tres semanas lograrlo".

Las imágenes de Makenzie alimentando al caimán no pasaron inadvertidas. Muchos la criticaron y pidieron que no se compartan porque puede provocar que otros intenten alimentar a caimanes y terminen heridos. Sin embargo ella aclaró en su Facebook que en el parque cuando notan que los animales no reaccionan bien, los instructores salen del agua.