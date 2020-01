Abrió el cabaret parisino Crazy Horse en Punta del Este: cómo es su show

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Damas y caballeros, apaguen sus teléfonos, relájense y disfruten del show”, dice en inglés una voz engolada de claro acento francés. Las luces se apagan y el cabaret parisino Crazy Horse da inicio a su actuación en el Enjoy Punta del Este con el espectáculo Forever Crazy.



Las bailarinas llegaron el pasado 4 de enero al balneario y esa misma noche ensayaron en el Centro de Convenciones de Punta del Este, donde el escenario ya había sido montado y estrenaron ese día por primera vez en Uruguay.



Las chicas de la compañía en uno de los ensayos previo al estreno. Foto: Mariana Malek.

Mientras esperaban el ensayo, se las podía ver en las afueras del hotel, vistiendo batas rojas con la inscripción de su compañía en la espalda. Una vez dentro, se prepararon para montar la obra por completo pero sin los vestuarios que usarían en la noche. En la tarde, el atuendo estaba compuesto por mallas de baile negras pero las coreografías fueron las mismas que se vieron más tarde.



El ensayo incluyó todo: desde los bailes hasta las interacciones con los miembros del público que primero fueron periodistas y productores pero que a la noche fueron decenas de asistentes.



Ya desde el ensayo, el show prometió un estímulo visual diferente, abonado por una escenografía minimalista pero efectista que incluyó mucho brillo y luces proyectadas sobre una cortina con efecto brillante.



Gloria Di Parma es parte de las Crazy Girls desde hace ocho años y es la capitana del grupo de baile. Al terminar el ensayo conversó con El País y comentó que esta, no solo fue su primera visita a Uruguay, sino a Sudamérica, y que si bien no tendrán mucho tiempo para recorrer, espera regresar pronto.



Además, aseguró que algo a destacar del trabajo de las bailarinas es que “todos los shows son diferentes porque nunca la misma bailarina hace lo mismo; entonces, siempre que veas Crazy Horse verás algo diferente”.



Por otro lado, la bailarina italiana destacó que lo que más disfruta de ser parte de la compañía es la “libertad de expresión” que se les permite: “Es algo que solo encontré en este escenario porque en otras compañías de baile quieren que actúes de cierta manera y aquí tenemos libertad”.



Sonia, bailarina parisina que ha estado en la compañía por más de 10 años, les dedicó a todas las personas que les interesa “asistir” este cabaret las siguientes palabras: “No es algo que puedas experimentar en fotos o videos, es algo que tenés que vivir”.



Piel.

El espectáculo de Crazy Horse incluye baile, canto, tap y hasta interacción con el público ya que en más de una ocasión se invita a interactuar con las intérpretes. Los cuadros son cortos, variados y todos se caracterizan por la piel descubierta, especialmente los senos, bailes sensuales y elementos creativos minimalistas.



Mientras en el ensayo las diferencias entre las bailarinas son más notorias, una vez que la vestimenta y las pelucas salen a escena, es difícil distinguirlas. Sus cuerpos, alturas, pesos y hasta sus rasgos son casi perfectos como si hubiesen sido clonadas.



En Uruguay son 12 las bailarinas en escena, pero la compañía tiene unas 40 Crazy Girls que recibieron entrenamiento en baile y a las que les tomó entre tres y cinco meses de duro trabajo para estar en el escenario.



El show combina actos clásicos creados por el coreógrafo Alan Bernardin, como I am a good girl o Baby Buns y otros nuevos y destacados como Upside Down, de Philippe Decouflé, que invita a dejar volar la imaginación gracias a una serie de ilusiones ópticas creadas por un espejo.



Por otro lado, las canciones que destacan son dos versiones muy especiales de Toxic y Oops… I did it again de Britney Spears, interpretadas por Yael Naim y Postmordern Jukebox, además de Suicide Blonde de INXSS.



Por otro lado, los trajes –que incluyen poca tela y dejan poco a la imaginación– fueron diseñados por el artista franco-japonés Antoine Kruk, conocido también por su trabajo con marcas como Louis Vuitton, Roberto Cavalli o Valentino y quien cosió también para Shakira o Jennifer López. Además, los zapatos del show son los famosos y lujosos Christian Louboutin.

En los ensayos las diferencias entre las bailarinas son más notorias. Foto: M. Malek.