Buscan en Chile curar alergia ambiental, que ataca al 20% de la población mundial

El objetivo del equipo, liderado por el doctor Leandro Carreño, es la formulación de una vacuna que permita inhibir la respuesta del organismo ante esa afección, cuya propagación se ha duplicado en los últimos 50 años y podría alcanzar al 30% de la población mundial durante este siglo.



Ello, según los investigadores, a consecuencia de diversos factores, como la contaminación ambiental y el incremento de las medidas de higiene, que si bien han permitido controlar infecciones muy graves, llevan a "una falta de entrenamiento" del sistema inmune durante la infancia, por la reducción de algunas infecciones.

En ese contexto, Leandro Carreño y su equipo están desarrollando un fármaco alternativo a los actualmente disponibles, que son los antihistamínicos e inmunoterapia contra alérgenos.



Se trata de un avance relevante, considerando que las alergias están entre las seis patologías más frecuentes y son la enfermedad crónica más común en la infancia, según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hoy vemos que tenemos estaciones menos marcadas y que la gente es alérgica todo el año", señala Carreño, que explica que todas las barreras físicas del organismo dependen de la temperatura y cuando ssta no es constante, favorece el ingreso de alérgenos a las vía respiratorias, haciendo que las manifestaciones se extiendan por más tiempo.



Las alergias, advierte, son algo muy común y no matan a nadie, "pero son molestas y no tienen cura", por lo que la forma más común de controlarlas es tomar antihistamínicos de por vida, aunque su efectividad varía en el tiempo.



"Mucha gente vive la mayor parte del tiempo con alergia", asegura el bioquímico, para quien "el progresivo aumento de las alergias es un asunto de salud pública".



La investigación apunta a modelar una respuesta específica del sistema inmune ante el ingreso de los alérgenos a las vías respiratorias, considerando que los mecanismos de defensa del organismo son los que provocan reacciones como picazón y secreción nasal, ronchas o enrojecimiento de la piel, tos, fatiga o malestar general.



La efectividad de los antihistamínicos para combatir las alergias, señala Carreño, se ve perjudicada porque el organismo se desensibiliza y la protección se reduce, ya que el medicamento no es curativo, sino que solo ataca uno de los procesos últimos de la alergia: la acción de la histamina, mediante el bloqueo de su receptor.



A través de la intervención de unas células llamadas Natural Killer T (NKT), los investigadores buscan que esa respuesta inmunológica pueda ser modificada, evitando los trastornos en las personas a causa de la alergia ambiental.



Las células NKT son un tipo de linfocitos que pertenecen a la inmunidad innata, aquella generada de forma más rápida por el organismo para responder ante amenazas.



"(Estas células) comandan todas las respuestas inmunes del organismo, y creemos que si son activadas previamente de una forma específica por determinados compuestos, al detectar el alérgeno su respuesta no será combatirlo, sino tolerarlo", dijo Carreño.



Esa tolerancia "va a empezar a crecer e invalidar las respuestas previas. En otras palabras, buscamos generar una inhibición del sistema inmune específica, solo para el alérgeno, y no para una inmunosupresión general, que no tendría sentido. El trabajo apunta a torcerle la mano al sistema inmune", subraya.



La investigación se encuentra en una fase inicial de análisis de compuestos lipídicos, capaces de modelar la respuesta de estas células innatas.



Luego, la terapia será probada en animales para posteriormente avanzar hacia una fase clínica de estudio.



Hasta ahora los investigadores han logrado determinar un conjunto de compuestos que favorecen respuestas antiinflamatorias o que regulan una respuesta tolerante, bajando los tradicionales síntomas de una alergia en el organismo.



Para Leandro Carreño, formular un medicamento para combatir la alergia ambiental en personas es el primer paso para aplicar los avances a nuevos medicamentos destinados a enfermedades autoinmunes.



"El primer objetivo es buscar una cura a un problema de salud que afecta a mucha gente, y el segundo radica en que estamos investigando un fenómeno inmunológico que se puede aplicar para enfermedades graves", explica.