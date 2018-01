¿Qué fue lo más buscado en wikipedia en 2017?

"El 2017 ha sido un año tumultuoso e intrigante, y con él vinieron muchas cosas que los lectores vinieron a Wikipedia en inglés para aprender. Los temas son diversos e incorporan cultura pop, política, muertes prominentes y páginas perennemente populares. En el espíritu de compartir conocimientos, trivialidades, opiniones e ideas, preparamos los 50 artículos más leídos del año con comentarios escritos a mano", explica la propia enciclopedia al compartir su ránking de buscados.



Las 50 búsquedas más populares de 2017:

1. Las muertes del 2017

2. Donald Trump

3. Elizabeth II

4. Game of Thrones (season 7)

5. Meghan Markle

6. Game of Thrones

7. Lista de las películas de Bollywood 2017

8. United States

9. Bitcoin

10. 13 Reasons Why

11. Baahubali 2: The Conclusion

12. It (2017 film)

13. Queen Victoria

14. Lista de las películas indias más populares

15. Gal Gadot

16. Logan (película)

17. Riverdale (2017 serie de TV)

18. 2017 in film List

19. Stranger Things

20. Wonder Woman (2017 película)

21. Dwayne Johnson

22. Star Wars: The Last Jedi

23. Justice League (película)

24. Elon Musk

25. Facebook

26. Cristiano Ronaldo

27. Get Out (película)

28. India

29. Millennials

30. Barack Obama

31. YouTube

32. O. J. Simpson

33. Conor McGregor

34. Charles Manson

35. Ed Sheera

36. Melania Trump

37. Princesa Margarita, Condesa de Snowdon

38. Split (2016 Película norteamericana)

39. Thor: Ragnarok

40. Floyd Mayweather Jr.

41. Pablo Escobar

42. Segunda Guerra Mundial

43. Spider-Man: Homecoming

44. Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo

45. Star Wars

46. Ariana Grande

47. Dunkirk (película, 2017)

48. Adolf Hitler

49. Google

50. Guardians of the Galaxy Vol. 2