Se busca que las cefaleas sean tratadas por el médico general

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"La cefalea es el dolor de cabeza; no quiere decir más que eso. Es el dolor de cabeza que se ubica en el cráneo, desde arriba de las cejas hacia atrás”, definió Cristina Pérez Lago, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Maciel y Profesora Agregada de la Clínica Médica 1 de la Universidad de la República.

Cerca del 30% de los pacientes que solicitan ser vistos por un neurólogo en el Hospital Maciel alega como motivo el dolor de cabeza. Se trata de una consulta frecuente en neurología, pero también en las policlínicas de medicina general y atención primaria.



La Guía se lanzó para los médicos en diciembre La Guía de diagnóstico, tratamiento y derivación de las cefaleas más frecuentes fue lanzada en el Colegio Médico del Uruguay el pasado diciembre. La presentaron las doctoras Lorena Quintana y Cristina Pérez Lago. Su objetivo es que las consultas por dolores de cabeza puedan ser tratadas por el médico de atención primaria, sin necesidad de llegar a la consulta con el neurólogo, de manera de no sobrecargar inneccesariamente a estos especialistas.

Teniendo en cuenta eso, la dirección del Maciel, en conjunto con el servicio de neurología y otros servicios vinculados al tema, lanzó a fines del año pasado la Guía de diagnóstico, tratamiento y derivación de las cefaleas más frecuentes con el objetivo de facilitarle al médico de atención primaria el diagnóstico, la derivación y el tratamiento de las cefaleas primarias más comunes.

​

“La guía es un apoyo para que estos pacientes puedan ser tratados en el primer nivel de atención y no se sobrecargue tanto el servicio de neurología del Hospital Maciel y, por supuesto, la policlínica de cefalea”, explicó Pérez Lago, quien presentó este trabajo junto a la doctora Lorena Quintana en el Colegio Médico del Uruguay en diciembre pasado.



Tipos.

Existe una clasificación internacional de los dolores de cabeza que los divide básicamente en dos grandes grupos: cefaleas primarias y cefaleas secundarias.

​

Las cefaleas primarias son las más frecuentes y son aquellas que no están determinadas por una causa concreta; es decir, que no son producidas por un proceso dentro de la cabeza ni fuera de ella. No se encuentra una causa clara de las mismas.



“Dentro de las primarias, las que padece la mayoría de la gente son las cefaleas de tipo tensional o las migrañas o jaquecas”, explicó Pérez Lago.



Después están las cefaleas secundarias que son las producidas por una patología demostrable como, por ejemplo, algún traumatismo de cráneo, una hemorragia, un sangrado dentro de la cabeza en el contexto de una infección como una meningitis. En general, son las cefaleas más graves.

Dentro de estas destacan por su importancia las que se deben al consumo indiscriminado y abusivo de analgésicos de uso corriente.

​

“La mayoría de la gente que tiene dolores de cabeza no consulta al médico y se automedica. Eso genera el uso frecuente de estos medicamentos que a la larga terminan haciendo mal y empeorando la situación”, detalló la especialista.



Eso no significa que haya que acudir al médico por un dolor de cabeza aislado, que se da una vez cada tres o cuatro meses; pero si la situación se repite con frecuencia, sí hay que consultar. “El médico de primer nivel de atención lo derivará de acuerdo al diagnóstico que haga, a las dificultades que tenga el paciente, y definirá si hay que hacer estudios porque a veces es necesario cuando hay dudas”, agregó Pérez Lago.



Causas y tratamiento.

“En algunos dolores de cabeza puede haber una predisposición genética, sobre todo en la migraña. También influye la forma de vida, el estrés, la falta de ejercicio, la depresión; todo eso puede desencadenar las crisis de dolor”, señaló Pérez Lago.



Si bien nadie muere de una cefalea primaria, está claro que puede afectar su calidad de vida. “Hay muchas personas que tienen dolor de cabeza en forma muy frecuente y eso repercute en su vida personal, laboral, familiar”, apuntó la especialista sobre este molesto dolor que es más habitual que se produzca a edades activas de la vida, o sea, en jóvenes.



En cuanto a los tratamientos, “todo depende del tipo de dolor que tenga el paciente, de la frecuencia, de cómo son las crisis; por eso siempre es aconsejable consultar un médico”, recomendó Pérez Lago.



Habitualmente se dividen en tratamiento de crisis y tratamiento preventivo. El primero se aplica a los episodios de dolor y hay muchos medicamentos disponibles. “Pueden ir desde un analgésico simple hasta medicamentos más específicos como los ergóticos o los triptanos para migraña”, apuntó.



Si la persona manifiesta episodios de crisis frecuentes durante el mes que distorsionan su vida, entonces se debe recurrir a los medicamentos preventivos, que se toman todos los días y no son analgésicos. “Son medicamentos más específicos y que se eligen de acuerdo al tipo de cefalea que tenga el paciente”, detalló Pérez Lago.