Los británicos cenan de media en 21 minutos y ante una pantalla, según un estudio

Según el estudio, más de la mitad (57%) de las familias no se reúnen para cenar todas las noches. Para las que lo hacen, la solución preferida es comer en el sofá (34%), mientras que 20% comen en la cocina y 18% se sientan a la mesa.



Una quinta parte de los hogares británicos ya no dispone de una mesa dedicada a las comidas.



La falta de disponibilidad y las discusiones son las razones más citadas para explicar las dificultades para reunirse en la última comida del día. Así, cenar solo es una realidad común para uno de cada cinco británicos, y diaria para 14% de ellos.



Más de la mitad de las familias (55%) comen delante de la televisión, de una computadora o con un celular en la mano.



Solo 2% de los británicos preparan una cena de tres platos.



No obstante, casi la mitad de los británicos (49%) consideran que una comida en familia es la mejor forma de pasar tiempo juntos y a un 47% de ellos les gustaría poder hacerlo más a menudo.



"Las familias siguen reconociendo la importancia social de compartir las comidas, e identifican esos momentos como la actividad que más felicidad y convivencia les aporta", considera Patrick Alexander, del Centro de Investigación de Problemáticas Sociales (SIRC).



"Compartir una comida es una práctica en plena evolución. Por ejemplo, la presencia de una pantalla en esos momentos se ha convertido en algo común para la gran mayoría de las familias", analiza.



"Pero en contra de la percepción habitualmente negativa del impacto de lo digital en la vida familiar, una cena ante una pantalla puede ofrecer nuevas oportunidades de interacción", considera.



El sondeo fue realizado por el instituto Opinion Matters entre 2.164 adultos en Reino Unido entre el 5 y el 10 de enero.