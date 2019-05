Brasil, un mal alumno del reciclaje de plástico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parada entre sacos de bolsas de supermercado usadas, botellas de refrescos y recipientes de detergente, Evelin Marcele expresa su desdén frente a los esfuerzos de Brasil por reciclar los desechos plásticos.

"Casi nada", dice la directora de 40 años de CoopFuturo, un centro de clasificación de material reciclable en Río de Janeiro, donde el plástico representa el 60% de las aproximadamente 120 toneladas de basura que se entregan a la instalación cada mes.



Brasil es el cuarto mayor productor de basura plástica del mundo, superado solo por Estados Unidos, China e India, según un informe reciente publicado por World Wildlife Fund (WWF).



Pero el país latinoamericano recicla solo el 1,28% de los 11,4 millones de toneladas que genera cada año, una cifra que está muy por debajo del promedio global del 9%, según WWF.



Se estima que 7,7 millones de toneladas de plástico terminan en vertederos.

"La gente consume más, genera más basura y los gobiernos no prepararon las ciudades con la infraestructura necesaria para enfrentar este problema", dijo a la AFP Anna Lobo, de WWF-Brasil.



"Noventa por ciento de la población de Brasil ha oído hablar de la sustentabilidad y dice que comprenden los problemas del medio ambiente. En realidad, pocas personas cambian sus hábitos".



Actualmente, el mundo produce más de 300 millones de toneladas de plástico al año, y hay al menos cinco billones de piezas de plástico flotando en nuestros océanos, según estiman los científicos.



En una reunión de la ONU en Kenia en marzo, los países se comprometieron a "reducir significativamente" los plásticos de un solo uso durante la próxima década.



Pero Brasil está "muy atrasado", dice Marcele mientras trabajadores de CoopFuturo, usando guantes negros, rebuscan en una pila de bolsas de basura para encontrar material que pueda reciclarse.



Se necesita más inversión gubernamental en infraestructura, como plantas de clasificación y reciclaje, y acciones individuales.



"Infraestructura, ayuda... no tenemos ninguna de las dos", se queja.

Los líderes políticos "no están preocupados por esto, están preocupado por otras cosas".