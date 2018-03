Cómo borrar una cuenta definitivamente una cuenta de Instagram

Instagram ha alcanzado un crecimiento enorme en los últimos años, llegando a los 800 millones de usuarios mensuales a fines de 2017; no obstante, hay quienes no terminan de estar satisfechos con la aplicación.



Ya sea por la búsqueda de privacidad o por otros problemas personales, algunas personas deciden alejarse de la red social, pero se encuentran que Instagram no efrece la posibilidad de cerrar cuentas desde su aplicación móvil.



En este caso, lo que se debe hacer es acudir a la versión web (www.instagram.com) e ingresar a la cuenta propia. Una vez hecho esto hay dos opciones.



Cierre temporal

El usuario podrá desaparecer de Instagram temporalmente para todos sus amigos y seguidores; sin embargo, cuando vuelva a entrar con su cuenta y contraseña, dispondrá de todo el contenido que tenía antes, como fotos y videos.



Lo que hay que hacer es entrar a la página de perfil y una vez ahí elegir el botón "Editar perfil". Una vez dentro de la nueva página, se debe ir a la parte inferior y seleccionar la opción "Desactivar mi cuenta temporalmente".



Instagram preguntará por qué el usuario se alejará por un tiempo y luego le pedirá introducir su contraseña. Una vez hecho esto, el cierrte temporal habrá culminado.

Eliminar la cuenta

En este caso es más complicado, ya que el enlace no aparece directamente en la página de perfil. Es por ello que colocamos este vínculo.



Cuando se ha ingresado al enlace adjunto arriba, se podrá comprobar que en la nueva página aparece la interfaz antigua de Instagram. Lo que sigue es responder a Instagram sobre las razones detrás de la eliminación de la cuenta. Después habrá que colocar la contraseña y con ello se habrá eliminado la cuenta permanentemente.