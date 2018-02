¿Cómo se borra para siempre una cuenta de Facebook?

Facebook es una red social que guarda buena cantidad de información sobre nosotros, pues al momento de abrir una cuenta le mostramos cómo somos, qué hacemos, qué nos gusta, entre otras cosas. Pero, si en algún momento deseas dejar de tener cuenta en la red social por cual sea el motivo, será un poco complicado, pues la plataforma tratará de evitar que te vayas.



Lo más sencillo es desactivar la cuenta de Facebook de forma temporal, pues podrás abrirla en el momento que desees. Sin embargo, en caso no quieras volver a usar Facebook puedes seguir paso a paso esta guía para que no tengas problemas en dejar la red social creada por Mark Zuckerberg.



Dentro del servicio se puede encontrar una página titulada: "¿Qué tengo que hacer para eliminar permanentemente mi cuenta?". Allí se explica que no se podrá reactivar la cuenta ni recuperar nada que se haya colocado y que será necesario hasta 90 días desde el comienzo del proceso de eliminación para borrar todo lo puesto en Facebook.



Conforme se elimine esa información, otros usuarios de la red social no podrán acceder a ella. Asimismo, nos ofrece un enlace en la que se puede descargar una copia de nuestros datos, la cual enlaza a la página web desde la que se desea eliminar todo:

https://www.facebook.com/help/delete_account.



Después de introducir las credenciales de nuestra propiedad, nos pedirá nuestra contraseña y resolver un capcha (saber si eres robot) para acceder a la opción. Finalmente se debe pulsar en la opción “Eliminar mi cuenta”.



Una vez concluidos esos trámites, una nueva ventana informará que la cuenta ha sido desactivada y será eliminada para siempre en los próximos días. Si en esos 14 días el usuario cambia de opinión, puede cancelar su solicitud iniciando sesión, pero cuando acabe el plazo no habrá forma de recuperar la cuenta.



Es importante precisar que no es lo mismo “desactivar” la cuenta que eliminarla. Al desactivar la cuenta simplemente deja de tener actividad y permanece “dormida” en los servidores, pues no apareceremos en la red. Aunque se puede volver a activar en cualquier momento iniciando sesión.