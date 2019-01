Bomberos paraguayos posaron desnudos bajo la consigna "el Estado nos tiene en bolas"

Los bomberos voluntarios de San Roque González-Tavapy, en Paraguay, decidieron hacer un calendario de fotos para recaudar fondos. Los hicieron posando desnudos y bajo la consigna "el Estado nos tiene en bolas".

Una enfermera, un plomero, una ama de casa, un periodista, un estudiante de Derecho. Tienen otros trabajos pero dedican su tiempo libre a cumplir funciones de bomberos. Según informó ABC Color, decidieron utilizar este recurso a este recurso porque no reciben dinero del gobierno.

Cada mes del 2019 es acompañado por una foto de estos funcionarios voluntarios, una pequeña biografía y la frase "estoy desnudo/a en esta imagen para mostrar como el Estado nos tiene: en bolas".

En las fotos, los voluntarios aparecen con aparatos de trabajo o desempeñando alguna función como manejar el camión. Los vehículos y objetos son utilizados para tapar sus partes íntimas.



Las imágenes difundidas en los medios de comunicación de Paraguay se filtraron antes de tiempo, ya que los calendarios aún no fueron impresos. "No entiendo por qué tanto revuelo, si esto es algo normal", dijo a ABC Color uno de los hombres que participó de las fotos.

¿Cómo cayó esta medida en las autoridades? No muy bien. La Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Roque González - Tavapy emitió un comunicado en el que no se hacen responsables de la iniciativa, que consideran un “acto de exhibicionismo” que “afecta a la moral y las buenas costumbres del pueblo sanroquelonseño”.



Sin embargo, el comandante del Cuerpo de Bomberos apoyó la medida. “Hace años que ideamos esto y siempre teníamos en la cabeza, ahora nos animamos porque ya no nos quedó de otra”, afirmó.



Brítez señaló que llevaban tiempo reclamando las deficiencias que tenía el cuartel en cuanto a maquinarias y a presupuesto.