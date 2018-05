Los bebés prefieren oír voces de otros infantes que de adultos

By Mariana Malek

Los bebés recién nacidos prefieren escuchar voces de otros infantes de su misma edad que de adultos, unos sonidos que les pueden motivar para desarrollar sus propias habilidades de habla, según un estudio publicado en la revista especializada <i>Journal of the Acoustical Society of America.</i>

