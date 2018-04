Bañistas socorrieron a una ballena para que pudiera volver al mar

Una ballena Minke o Rorcual Minke apareció en la costa de Maldonado y fue socorrida por varios bañistas que la ayudaron a volver al mar en diversas ocasiones, informó a El País Richard Tesore, responsable a cargo de S.O.S Fauna Marina.



"La ballena aparecía en la costa, la ayudaban a volver al mar, a los 20 minutos aparecía de nuevo más adelante, la ayudaban de nuevo y nuevamente volvía a la costa", explicó Tesore. "Ahora hace cerca de una hora que estamos recorriendo la costa pero no apareció de nuevo, así que esperamos que haya logrado reencauzar", agregó.



Este animal mide cerca de tres metros y medio y aunque a simple vista es difícil determinar se estima que se trata de una ballena joven cuyo peso oscila entre los 500 y los 1000 kilos.



Tesore explicó que la ballena no reviste peligro ya que no tiene dientes y no puede atacar, "el mayor peligro puede ser el peso, un coletazo pero nada más", indicó.



Tortugas y pingüinos

El responsable de S.O.S Fauna Marina indicó que no es el primer animal acuático que se encontró en las últimas semanas ya que además aparecieron tortugas y pingünos, la mayoría muertos.



En el caso de las tortugas marinas, la mayoría son de la especie conocida como Tortuga Verde, que mueren principalmente a causa del plástico, tanto por la ingesta como por quedar enredadas en él y no poder salir a la superficie.



Aparecen en la costa entre Montevideo y Rocha y son muy pocas las que llegan vivas y pueden ser tratadas para ayudar a su recuperación, explicó Tesore.

En cuanto a los pingüinos, la gran mayoría también aparecen muertos pero en este caso por el desgaste de la migración desde Argentina hasta Brasil. "Son juveniles, muy delgados y muy débiles" así que mueren en los primeros minutos de llegar a la costa.

Los que llegan con vida son llevados al centro para ser rehabilitados y recibir los cuidados necesarios.