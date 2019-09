Bancolombia lanzó una serie sobre sostenibilidad con producción de un uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Deforestación, equidad de género, minería a cielo abierto y acceso a la salud, a la educación y al agua potable fueron los seis temas que eligió el Grupo Bancolombia para realizar un abordaje creativo en defensa de la sostenibilidad.

Designado por el índice global del Dow Jones como el banco más sostenible del mundo, la institución recurrió al productor uruguayo Luis Ara, titular de Trailer Films, para desarrollar El poder de los centennials, una serie audiovisual en la que seis activistas y embajadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible intercambian ideas con seis CEOs de empresas de Latinoamérica.



“¿Qué sucede cuando el poder de inspirar y el poder de hacer se encuentran?” es la premisa que tomaron como punto de partida Bancolombia, Trailer Films, la agencia Sancho BBDO y la productora Dirty Kitchen para llevar adelante un producto que combina educación con entretenimiento.



La sostenibilidad significa que los actos que hagamos en el presente estén pensados para el futuro. “No es un tema relacionado solo con el medio ambiente o con el cambio climático, sino que tiene tres patas bien definidas: ambiental, social y económica. Si una falla, el planeta no es sostenible y menos como existe hoy”, explicó Ara a El País sobre un tema del que debió informarse en profundidad, ya que es el guionista, director y productor de la serie.



La punta de lanza del proyecto fueron los 17 objetivos que la ONU identificó para alcanzar un desarrollo sostenible: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr objetivos.



Seis temas.

Lo primero que se hizo fue identificar a los seis centennials –jóvenes nacidos después de 1993– que trabajen en beneficio del planeta desde distintos campos de actividad. Ellos fueron los seleccionados para convertirse en maestros de la Escuela de Sostenibilidad, que es la plataforma a través de la cual Bancolombia busca generar conciencia sobre los impactos económicos, sociales y ambientales en el mundo.



“Una vez que teníamos a los seis personajes, vimos en qué área de sostenibilidad estaban trabajando y fuimos a buscar a las empresas de esas áreas que no necesariamente estuvieran haciendo las cosas mal, sino que eran empresas que tenían el potencial para hacerlas muy bien. En vez de ir por el lado negativo, fuimos por el lado positivo”, detalló Ara, productor con experiencia en el rubro documental con productos como 12 horas 2 minutos (sobre trasplantes), Por siempre Chape (sobre la tragedia del club de fútbol Chapecoense) o Alexis Viera: Una historia de superación (sobre el golero uruguayo baleado en un asalto).



“Buscamos empresas que hayan demostrado tener una política proactiva con la sostenibilidad y estén comprometidas con la sociedad donde impactan y las economías en donde se desarrollan”, agregó el realizador sobre las cuatro compañías colombianas y una guatemalteca elegidas como contraparte de los centennials, a las que se sumó el propio Grupo Bancolombia como protagonista de uno de los episodios.



Los seis capítulos quedaron definidos de la siguiente manera:



Deforestación: Lo protagonizan Brian Bosire y Jens Mesa. El primero es un joven keniano que desarrolló un sistema de monitoreo de los campos de su país para aconsejar a sus dueños sobre cómo utilizar el recurso hídrico y cómo manejar el clima para no desperdiciar ningún tipo de recurso. El segundo está al frente de Fedepalma, la asociación colombiana que se dedica a la explotación de la palma para extraer el aceite de esa planta. Esta industria ha sido acusada de provocar gran parte de la deforestación del planeta.



Acceso a la salud: Jack Andraka, ganador del Primer Premio de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2012 de Intel, descubrió a los 14 años un sistema para detectar el cáncer de páncreas en menos de un minuto y por menos de un dólar. El centennial interacciona con Vicente Borrero, representante de la Fundación Valle del Lili, reconocida a nivel mundial por su trabajo en el área de la salud.



Equidad de género: Pone frente a frente a Fernanda González, quien a los 9 años escribió un libro sobre este tema que ganó un premio en el parlamente mexicano, y Juan Carlos Mora, del Grupo Bancolombia que, por ser impulsor de El poder de los centennial, quiso también ponerse como ejemplo de trabajo por la sostenibilidad.



Minería a cielo abierto: Un derrame de petróleo para el que no se encontraba solución en una ciudad cercana a Houston, Texas, determinó al centennial Karan Jerath a diseñar un dispositivo por el cual se pueden separar el petróleo y los gases tóxicos del agua. De este invento habla con un representante de Corona, uno de los cinco fabricantes de cerámica más importantes del mundo.



Acceso a la educación: La activista y escritora Adora Svitak intercambia ideas con el portavoz de la Universidad del Norte, la institución educativa privada más importante del Caribe colombiano.



Acceso al agua potable: Vincent Loka desarrolló un sistema por el cual se puede potabilizar el agua de forma muy barata y con un dispositivo muy accesible, el que se aplica en distintas partes del sudoeste asiático. De él habló con un representante de CMI (Corporación Multi Inversiones) que, entre sus muchos negocios, cuenta con una unidad de energías renovables. Para este capítulo se eligió la Represa Renace, un complejo hidroeléctrico gigante en medio de la selva guatemalteca.



El poder de los centennials estrena un capítulo por semana desde el pasado 23 de agosto, con el cantante colombiano Sebastián Yatra como presentador. Los mismos se pueden ver de forma gratuita en el sitio escuelasostenibilidad.com. “Ya se está hablando de hacer otra temporada, pero eso es algo que se empezará a evaluar a partir del resultado que tenga esta primera entrega”, informó Ara.