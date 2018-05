¿Se puede bajar de peso solo saliendo a caminar?

Estar en forma no solo es importante para vernos bien, es un requisito prioritario para una vida saludable. Si es que tenemos sobrepeso deberíamos considerar comenzar a perderlo antes de que se vuelva un problema de riesgo. No obstante, al tratarse de métodos para bajar de peso, existe tanta información que muchas veces se hace difícil saber qué vale la pena realmente.



En internet circulan muchas "fórmulas milagrosas" que ofrecen resultados en tiempo récord, pero tales consejos podrían ser incluso perjudiciales, por eso hay que ser cauteloso. Sin embargo, no está mal buscar una rutina que sea sencilla, fácil de cumplir y que se ajuste a nuestra medida. Por ejemplo ¿podríamos bajar de peso si el único ejercicio que hacemos es caminar?



Según comentan los profesionales de la Clínica Mayo de EE.UU., comer menos calorías a través de cambios en la dieta parece favorecer más eficazmente la pérdida de peso que la actividad física. Lo que no quiere decir que la actividad física, como caminar, no sea importante para controlar el peso. Sí lo es.



Si agregamos 30 minutos de caminata ágil a nuestra rutina diaria, podemos quemar alrededor de 150 calorías más por día. Para bajar medio kilo por semana, en general necesitamos eliminar 500 calorías por día.



Cuanto más se camine y más rápido se hagas, más calorías podremos quemar. Para obtener el máximo beneficio del ejercicio físico, en general hay que hacerlo en un nivel entre moderado y vigoroso. Si queremos bajar de peso, cuanto más intenso sea el ejercicio o más tiempo nos dediquemos a la actividad física, más calorías quemaremos.



Una vez que hayamos bajado de peso, el ejercicio se vuelve aún más importante, ya que nos ayuda a mantenerlo. Los estudios demuestran que las personas que mantienen su pérdida de peso a largo plazo hacen actividad física de manera regular.



Por lo tanto, la combinación de una dieta balanceada, baja en grasas y azucares, con una rutina diaria de caminata puede ayudarnos a perder calorías. De hecho, esta actividad se ajusta muy bien para quienes recién comienzan a hacer ejercicios. Pero sin duda, si queremos mayores resultados habrá buscar otras rutinas de más intensidad.