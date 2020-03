Coronavirus: cómo desinfectar tu espacio a bordo de un avión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando se compartió en línea un video de Naomi Campbell limpiando el asiento de su avión y usando una máscara y guantes el año pasado, muchas personas comentaron que su comportamiento les parecía exagerado. ("Limpia todo lo que tocas", decía Campbell en el video).

Las principales aerolíneas de Estados Unidos, entre ellas Delta Air Lines y American Airlines, afirman que limpian sus aviones con diferentes niveles de profundidad entre vuelos y que la limpieza de la aeronave es una prioridad. Sin embargo, algunos viajeros, entre ellos Campbell, prefieren tener la certeza de haber tomado medidas por su cuenta para desinfectar su espacio en el avión.

En las últimas semanas ha habido una mayor atención a este tema debido a la inquietante propagación del coronavirus en todo el mundo. “El avión y el asiento del avión son un espacio público y sabemos que los gérmenes pueden vivir en las superficies durante mucho tiempo, por lo que no está de más limpiarlo”, dijo Aaron Milstone, epidemiólogo hospitalario asociado del Hospital Johns Hopkins

Plane Seat Sanitisation 101 avec Naomi Campbell. pic.twitter.com/7jJlhIMQQf — QuiQui (@Seqsi) July 12, 2019

Aquí hay algunos consejos para limpiar tu área en un avión y mantenerse saludable durante el vuelo.

Manos limpias y lejos del rostro.

"Limpiar las superficies en un avión no está de más siempre y cuando no te brinde una falsa sensación de seguridad", dijo Andrew Mehle, profesor asociado de microbiología médica e inmunología en la Universidad de Wisconsin Madison, haciendo hincapié en que la desinfección del espacio personal en el avión debe ir acompañado con el lavado de manos y otras buenas prácticas.

Las partículas virales, el vehículo de transmisión del coronavirus, viajan como parte de la mucosa o la saliva, y deben ingresar a través de los ojos, la nariz o la boca. Aunque el coronavirus puede sobrevivir en superficies como bandejas, pantallas táctiles, manijas y canillas –un estudio descubrió que otros coronavirus, como el SRAS y el MERS, permanecen en objetos de metal, vidrio y plástico hasta nueve días–, la aplicación de un desinfectante sobre una superficie dura o de jabón mientras lavas tus manos matará al virus.

Sin embargo, la mayoría de las personas tienden a tocarse la cara con más frecuencia de lo que creen. Hacerlo después de tocar una superficie donde hay gotas de alguien que estornudó o tosió puede provocar la transmisión del virus.

Entonces, primero lo primero: a lavarse las manos.

Hay que lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o lo suficiente como para cantar "Feliz cumpleaños" dos veces y, si eso no es posible, usá una cantidad generosa de desinfectante para manos.

Elegir un asiento al lado de la ventanilla.

Un estudio de la Universidad de Emory descubrió que durante la temporada de gripe, el lugar más seguro para sentarse en un avión es junto a una ventana. Los investigadores estudiaron a pasajeros y miembros de la tripulación en 10 vuelos de tres a cinco horas y observaron que las personas sentadas en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas.

"Reservá un asiento junto a la ventana, tratá de no moverte durante el vuelo, mantenete hidratado y con las manos alejadas de la cara", dijo Vicki Stover Hertzberg, profesora de bioestadística y bioinformática en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory y uno de los investigadores principales del estudio. "Tenés que estar atento a la higiene de tus manos".

Desinfección de las superficies duras

Cuando llegues a su asiento y sus manos estén limpias, usá toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras de tu asiento, como la cabeza y el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, el control remoto, la pantalla, el bolsillo del respaldo y la mesa de la bandeja. Si el asiento es duro y no poroso o de cuero o piel, también podés limpiarlo. El uso de toallitas en los asientos tapizados podría provocar la propagación de gérmenes en lugar de matarlos.

"No es malo limpiar el área a su alrededor, pero vale la pena recordar que el coronavirus no saltará del asiento y entrará en su boca", dijo Milstone. Si hay un televisor con pantalla táctil, deberías usar un pañuelo desechable para tocar la pantalla. Usar una toalla de papel o papel higiénico garantiza que exista una barrera entre una superficie que podría tener gotas y tus manos, las cuales muy probablemente entrarán en contacto con tu rostro.

"Alguien que ha estado enfermo y tosiendo podría haber tocado la puerta y la canilla del baño, así que use toallitas, luego use toallas de papel para abrir la puerta y cerrar la canilla y luego tírelos a la basura al salir", dijo Bernard Camins, el director médico para la prevención de infecciones en el Sistema de Salud Mount Sinai.