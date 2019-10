La autora uruguaya que ayuda a seguir adelante a través de una trilogía de libros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La magia existe y los sueños se cumplen”, es la frase de cabecera de Ana Karina Saraceno. Hace unos tres años, vivió una gran depresión por una separación de pareja en la que quiso morir. “Dios no me llevó y yo no me iba a sacar del medio, fue ahí que empecé a aplicar todo lo que había leído durante años pero que nunca aplicaba conmigo misma”, contó quien a la postre se convertiría en autora del género de libros que tanto la ayudaron en ese momento.



En el proceso fue clave uno de sus mentores, el español Laín García Calvo, autor y editor de la serie de libros de motivación personal La voz de tu alma. “Un día lo vi en un video, me encantó lo que dijo y pensé ‘a ese chico lo tengo que conocer’”, recordó Saraceno, quien a los cuatros meses viajó a España para una de las conferencias de uno de los principales líderes en desarrollo personal de habla hispana. “Terminé charlando con él y ahí surgió lo de escribir los libros”, apuntó.

Así nació Creo en la magia y en el amor, el libro que a su vez le da nombre a la trilogía que también integran los libros Relaciones mágicas y Has venido a hacer algo grande.



El primer libro “habla básicamente del amor que nos tenemos que tener a nosotros mismos, de la importancia de la autoestima en nuestra vida”, explicó.



Relaciones mágicas refiere a las relaciones, siempre con el foco en la autoestima, mientras que Has venido a hacer algo grande se ocupa de esos propósitos que cada uno tiene en la vida y que muchas veces dejamos de lado. Como ejemplo personal mencionó escribir estos libros, “fue un sueño que me encontró a mí, pero era porque yo ya estaba en esa sintonía”, remarcó.



Si bien en el primer libro Saraceno relata el mal momento que la llevó a encontrar este camino, aclaró que “no es una autobiografía, pero sí cuento lo que a mí me sirvió para superar esas cosas. Antes, cuando leía ‘amor hacia nosotros mismos’, pasaba las páginas y cambiaba de tema, porque me embolaba. Uno no lo quiere aceptar, creemos que es algo que le pasa al otro”.



Otro de los ejemplos que la escritora siguió de García Calvo fue ser editora de sus propios libros. “Fue un gran trabajo de hormiga”, dijo y anunció que en breve va a salir el segundo tomo. “Las ventas están yendo muy bien. Está teniendo muchas repercusiones, no solo en Montevideo, sino también en el interior del país, que es a dónde quería llegar”, señaló sobre el primer libro, que cuenta con prólogo de García Calvo y fue editado por primera vez en España, en diciembre de 2018.



“En esta primera parte del camino, Laín fue el que más me acompañó y me sigue acompañando hasta el día de hoy. Para mí, ha sido una de las bendiciones que me mandó Dios y también a eso le llamo magia”, acotó.



Aunque Saraceno menciona mucho a Dios, aclara que no hay nada de religión en su trilogía. “Hablo mucho de Jesús pero como el gran metafísico de todos los tiempos. Una de las frases que siempre menciono en mis libros y charlas es ‘ámense unos a los otros como a sí mismos’, pero no por citar a La Biblia, sino porque no le prestamos atención a las últimas palabras de la frase. Hasta que no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás”, manifestó.



Lo próximo.

“Mi fin es dar más conferencias, animando a la gente a que crea en sí misma, que saquen aquellos sueños que dejaron guardados en un cajón”, remarcó Saraceno sobre las charlas con las que recorre el país. Además, contó que ya tiene en la cabeza el cuarto libro. “Habla de los miedos y de cómo trascender algunos de ellos”, adelantó.



Pero la prioridad ahora es vender su trilogía, en cuya inspiración tiene mucho que ver su sobrina María Belén, una niña de 7 años de edad que tiene parálisis cerebral. “Es la que realmente me enseñó lo que es el amor incondicional, cómo amarse a uno mismo. Yo le digo que es mi socia. Por eso, el 10% de lo recaudado por los libros lo donamos a niños con discapacidad, en principio a la Teletón, pero si algún otro niño precisa algo y está el dinero, se lo damos a él”, apuntó.



“Quiero aclarar que yo no cambio nada ni cambié a nadie, simplemente escribo y el que cambia y se transforma es la persona, cien por ciento por su responsabilidad. Lo que hago es intentar acompañarla en ese camino de transformación a través del libro”, concluyó la escritora.

Creo en la magia y en el amor El libro que inicia la trilogía refiere a la importancia del amor hacia nosotros mismos, de la autoestima. Como todos los libros de la serie, contiene ejercicios para los lectores.

Relaciones mágicas Está a punto de llegar a librerías y se enfoca en las relaciones, pero siempre con el foco en la autoestima. El amor a nosotros mismos es clave para relacionarnos.