Todo sobre el asteroide que pasará en febrero cerca de la Tierra

El 4 de febrero un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará cerca de la Tierra, según reportó la NASA, que lo clasificó como potencialmente peligroso. Sin embargo, cabe aclarar que este meteoro en realidad no significa ningún peligro, ya que en su momento de mayor proximidad estará a una distancia de 4,2 millones de kilómetros.



Precisamente, esta distancia de la roca 2002 AJ129, que tiene un kilómetro de diámetro, será diez veces la que hay entre la Luna y la Tierra, según explicó Center for Near Earth Object Studies, el departamento de la NASA encargado de vigilar el paso de asteroides.



Descubrimiento

Al asteroide fue descubierto en 2002, de allí viene el nombre. El 15 de enero se observó desde el sitio de vigilancia de asteroides de Maui, en Haleakala (Hawái).



Diámetro

El diámetro de 2002 AJ129 es entre 500 y 1.200 metros. Para hacerse una idea, el meteorito que eliminó a los dinosaurios tenía un diámetro de 10 kilómetros, diez veces más grande.



“Peligrosidad”

Los asteroides que se aproximan a menos de 7,5 millones de kilómetros son catalogados por la NASA. Debido a que el meteoro en cuestión estará a menos que esa distancia y que su diámetro sea más que 140 metros, se le ha concedido el título de "potencialmente peligroso".



"Nuestros cálculos indican que el asteroide no tiene ninguna posibilidad, cero, de colisionar", explicó la NASA.



Velocidad

Su velocidad es de 34 kilómetros por segundo, una superior a la mayoría de los objetos que atraviesan el cielo.



Cerca del Sol

2002 AJ129, que entrará desde más allá que Marte, pasará solo a 18 millones de kilómetros del Sol.



Regreso

Su próxima visita será en el año 2024, debido a que su órbita pasa cerca de la Tierra. Ya ha pasado cuatro veces por aquí: 26 de enero de 2002, 7 de abril de 2008, el 10 de enero de 2010 y el 13 de abril de 2016.



Hora

El evento astronómico ocurrirá cerca de las 04:30 p.m. del 4 de febrero en nuestro país.