Un asteroide no acabará con el planeta Tierra este 6 de mayo, según la Nasa

En redes sociales, una nueva noticia sobre la llegada de un asteroide que destruirá la Tierra ha vuelto a generar alarma. Se trata del asteroide, es el 2009 JF1, que según afirmaron algunos medios y publicaciones en espacios y comunidades digitales, impactaría al planeta este viernes 6 de mayo.

Lo cierto es que si bien el asteroide es el 2009 JF1 sí existe, se encuentra orbitando alrededor de la Tierra y está en la lista de "objetos potencialmente peligrosos" de la Nasa, sus posibilidades de impactar el planeta son de apenas 0,026%.

Es decir, hay una posibilidad entre 3.800 que suceda un impacto. Eso significa que de acuerdo con datos de la misma Nasa lo más probable es que el asteroide no impacte la Tierra este viernes.



Sin embargo, y en caso de que se diese la posibilidad, entre 3.800, de que el 2009 JF1 pusiera rumbo directo y entrara a nuestra atmósfera, dado su reducido tamaño (de entre 10 y 20 metros según calculan los científicos) lo más probable es que se desintegre y no cause daño alguno.

Para ponerlo en contexto, el asteroide que cayó hace 66 millones de años y propició la extinción masiva de los dinosaurios medía unos 10 kilómetros de diámetro.



"Dicho de otra manera, si entrase en la atmósfera, seguramente solo nos dejaría una bonita estrella fugaz", aseguró al respecto del tema el divulgador científico Álex Riveiro.



Po ahora una versión real de la película No mires arriba, protagonizada por Leonardo Dicaprio y Jennifer Lawrence, se ve muy poco probable.