Asociaciones de EE.UU. acusan a YouTube y Google de prácticas ilegales con niños

Veintitrés organizaciones de defensa de los derechos digitales y de protección de la infancia denunciaron a ambas empresas ante la FTC, el regulador estadounidense del comercio, según anunciaron en un comunicado, y le pidieron que investigue estas prácticas.



Las asociaciones sostienen que Google recoge informaciones personales de niños en YouTube, un sitio prohibido a los menores de 13 años, como su localización, el aparato que emplean para conectarse o bien números de teléfonos móviles "sin informar previamente a los padres" y las utiliza "con fines publicitarios entre los niños en Internet".



"Hace años que Google ha abandonado sus responsabilidades hacia los niños y sus familias afirmando de manera engañosa que YouTube -un sitio inundado de dibujos animados, canciones infantiles y publicidad de juguetes- no está habilitado a los menores de 13 años", estima en el comunicado Josh Golin, de la Campaña por una Infancia sin Publicidad, una de las denunciantes.



"Google obtiene gigantescos beneficios de la publicidad para niños y debe respetar la COPPA", la ley de protección de la vida privada de los niños en Internet, agrega Golin.



Las prácticas de Google violan esa ley de 1998, que "prohíbe a un sitio Internet destinado a los niños, o que sabe que los niños lo utilizan, recoger o utilizar informaciones sin previo acuerdo de los padres".



Un vocero de Google dijo a la AFP que el grupo no había aún tenido acceso a la denuncia, pero que "proteger a los niños y sus familias era una prioridad" de la empresa.



"Debido a que YouTube no es para niños, realizamos importantes inversiones para crear la aplicación YouTube Kids, una alternativa especialmente destinada" a ellos, señaló el portavoz.



La denuncia se produce en un contexto de creciente desconfianza respecto a la gestión de los datos personales de usuarios de parte de los grupos Internet como Facebook, envuelto actualmente en un escándalo relacionado con esta problemática.