Así se ve desde el espacio

Solo unos pocos cientos de personas pueden atestiguar cómo se ve la tierra del espacio. Enfocándose en esa visión única y en lo extraño, maravilloso y particular que es el propio planeta Tierra la señal de cable Nat Geo estrenó anoche la serie documental “One Strange Rock”. Una producción que se centra en analizar las condiciones que hacen que la Tierra sea el único planeta -conocido hasta el momento- capaz de sustentar la vida, narrado por el cantante y actor Will Smith y producido por el director Darren Aronofsky. A esa misma historia se une un hilo conductor asombroso, la mirada única de experimentados astronautas que han tenido la oportunidad de ver la Tierra desde otro ángulo: desde el espacio.

En este marco, El País, conversó con Jerry Linenger, ex astronauta de la NASA de 62 años, la persona que pasó más tiempo en órbita -132 días, cuatro horas y un minuto - y uno de los sobrevivientes del incendio más peligroso en una estación espacial, a bordo de la sonda rusa MIR.



La carrera de Linenger es extensa e interesante, a sus 62 años ya está retirado como astronauta pero disfruta de este “hermoso planeta que es la Tierra”. Mientras conversa en conferencia con El País y otros medios latinoamericanos no deja de referirse a lo maravillosos paisajes que se ven en estas latitudes desde el espacio y lo agradecidos que debemos estar de vivir en esta parte “privilegiada” del planeta por tener “tanto verde”.

Ponerse en órbita.

Llegar al espacio requiere mucha preparación; para Jerry Linenger implicó años de entrenamiento doble: para ser astronauta de la NASA y para convertirse en el primer norteamericano a bordo de la estación rusa MIR. Sin embargo, él describe su experiencia en el espacio con una onomatopeya: “¡Yahoo!”.



“Luego de siete u ocho minutos la nave espacial pasa del caos al absoluto silencio. Entonces te desabrochas el cinturón, flotas y miras por la ventana y ves ese gran planeta azul y tienes ese momento -‘¡Yahoo, estoy en el espacio!’-, y luego piensas: ‘Es increíble lo que la humanidad puede hacer, cuán afortunado y privilegiado soy de estar flotando sobre este planeta’”, contó.



Pero las palabras no alcanzan, según el astronauta: “No hay palabras para describirlo -dice-; cuando estoy en el espacio pienso que tengo la fortuna de pertenecer a una raza que ha sido capaz de poner a una persona en el espacio, y que tengo el privilegio de poder estar mirando hacia abajo, hacia un maravilloso planeta”, añadió.



Respecto a la vida en el espacio, Linenger destacó la “libertad de tan solo flotar”.



“Me sorprendió cómo me adapté a volar. Me sorprendió cómo el ser humano se puede adaptar a condiciones extremas, cómo podemos cambiar”, afirmó y enfatizó: “Creo que todos los seres humanos podemos adaptarnos, podemos cambiar y podemos avanzar”.



Cada día la Tierra tenía reservada una sorpresa especial para sus testigos espaciales, contó el astronauta: “Desde la Tierra piensas que todo es negro allá afuera, pero no lo es. Es dinámico, está vivo”, subrayó y añadió: “Miraba a Sudamérica y veía el verde más verde del planeta, la selva allí abajo. Tormentas oscuras sucediendo en África, viajando por el Océano Atlántico (...) la Tierra era dinámica, siempre cambiante y captaba tu imaginación”.

Supervivencia.

No todo es color de rosa para los habitantes de la Tierra y eso queda claro en el capítulo que protagoniza como parte de la serie y que se titula “Supervivencia”.



“Mi episodio se fija en la muerte y en los sacrificios que todos los seres vivientes deben hacer para evolucionar, volverse más fuertes y diversos para lograr que la vida en la tierra continúe”, destacó.



Respecto a su experiencia personal con situaciones de supervivencia, hizo énfasis en el incendio que le tocó vivir en la estación espacial rusa MIR: “Durante ese momento el pensamiento que vino a mi cabeza fue que tenía que mantener el fuego fuera, ese era mi instinto de vida. Pero mi segundo pensamiento, fue que no volvería a ver a mi hijo de nuevo. Tenía un año y medio, mi esposa estaba embarazada y en ese momento quería ver mi futuro hijo. Ese fue un impulso muy fuerte y entonces caí en la cuenta que mi instinto por perpetuar la especie fue más fuerte que mi instinto de supervivencia”, concluyó,.