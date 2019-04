Así podrían ser las casas para vivir en Marte o en la Luna: la NASA presentó tres modelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La NASA creó en 2015 una competencia denominada The 3D-Printed Habitat Challenge para crear refugios adecuados para estar en la Luna, Marte y otros planetas. Después de cuatro años de trabajo, la agencia espacial estadounidense anunció a los tres mejores equipos, los cuales compartirán el premio de US$ 100.000.



Once equipos se presentaron a la competencia para que sus proyectos sean calificados de acuerdo con su diseño, programación, uso del eficiente del espacio, escalabilidad de impresión 3D y capacidad de construcción. Todos fueron evaluados por un jurado que determinó a los ganadores.

Mars Incubator

Mars Incubator logró el tercer lugar de esta fase y ganó US$32.623,88. El equipo de New Haven, Connecticut, presentó un modelo de cuatro módulos esféricos conectados por uno más grande en medio. Cada uno de ellos está conectado con puentes que permiten a los miembros de la tripulación moverse de un lugar a otro sin salir.



Los soportes están hechos de plástico de regolito y polietileno con fibra de basalto. La estructura es capaz de resistir la radiación.

Zopherus

La estructura Zopherus obtuvo el segundo lugar y ganó $33.422,01. Este modelo es un módulo principal a partir del cual se imprimirán en 3D más artículos. De esta manera, el hábitat tendría una unidad comunitaria, jardines hidropónicos, dormitorios y un módulo de laboratorio. Esta “casa” puede ampliarse según las necesidades de la investigación.

SEArch+/Apis Cor



El ganador fue SEArch+/Apis Cor que se llevó $33.954,11. Este diseño incluye un arco que resiste toda la presión que hay en el interior de los módulos. Incluye una zona independiente que se puede sellar en caso de emergencia. Existen también dos laboratorios, cuatro dormitorios, un invernadero y zona de relajación.