Asesino en serie de California fue identificado gracias a páginas web de genealogía

Steve Grippi, adjunto de Schubert, confirmó a la AFP que los investigadores detectaron al presunto asesino Joseph James DeAngelo, de 72 años, a través de muestras de ADN tomadas de las escenas de los crímenes, las cuales compararon con perfiles genéticos publicados en páginas web como Ancestry y Genealogy.



De esta manera, Grippi confirmó detalles de la investigación revelados por el diario Sacramento Bee. "Podemos confirmar" que lo publicado por un periodista de ese diario "es correcto", dijo Grippi.



Los investigadores buscaron en los árboles genealógicos de las familias cuyo ADN se aproximaba a las muestras tomadas, hasta que se centraron el jueves pasado en Joseph DeAngelo, quien había vivido en la zona donde ocurrieron varias de las violaciones en los suburbios de Sacramento y tenía la edad que se sospechaba era la del agresor.



Una vez confirmado esto, la policía lanzó un operativo de vigilancia para recuperar muestras de ADN de DeAngelo y hacerlas analizar. Los resultados se obtuvieron el lunes por la noche y la policía organizó el arresto del sospechoso.



Al día siguiente, DeAngelo, conocido como el "Golden State killer" (asesino del Estado Dorado, como se denomina a California), fue arrestado al salir de su casa. Sorprendido, no puso ninguna resistencia.



El también llamado "East Area Rapist" (violador de la zona este) y "Original Nightstalker" (primer acosador de la noche) entraba, según el FBI, a las casas en la noche y amarraba a sus víctimas mujeres, violando a muchas de ellas.



DeAngelo es acusado de la muerte en 1978 de Katie y Brian Maggiore en el Rancho Cordova, cerca de Sacramento.



En una audiencia este viernes le serán leídos oficialmente los cargos en su contra.



Según señaló el sheriff de Sacramento, Scott Jones, el sospechoso fue policía entre 1973 y 1979, los últimos tres años en Auburn, de donde fue despedido por hurto.



Los crímenes de DeAngelo inspiraron el exitoso libro de Michelle McNamara "I'll Be Gone in the Dark" (en español algo como "Desapareceré en la oscuridad"), que fue publicado este año y despertó nuevo interés en el caso.



Jones dijo que el libro generó que nuevas pistas llegaran a las autoridades.