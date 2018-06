El artista Christo apila 7.500 bidones en Hyde Park de Londres

El conjunto de bidones metálicos, parecidos a barriles de petróleo, en uno de los pulmones verdes de la capital británica podría hacer pensar en un mensaje contra la contaminación, pero el artista contemporáneo, conocido en el pasado por envolver en tela grandes construcciones como el Pont Neuf de París o el Reichstag de Berlín, no quiso dar pistas.



"Caminad alrededor, miradla, no puedo decir más", dijo Christo, cuyo nombre completo es Christo Vladimirov Javacheff, en la conferencia de prensa con ocasión de la inauguración.



"No hay mensaje", sentenció el artista de 83 años a la AFP. "Sea crítica o positiva, toda interpretación es legítima. Es lo que nos hace humanos: pensar".



Christo sólo quiso referirse a la obra como una especie "de escalera hacia el cielo" que tituló "Mastaba", un tipo de pirámide de la antigüedad.



Mide 20 metros de alto y es la primera gran obra del artista en el Reino Unido.