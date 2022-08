Argentina: no pudo pagar el viaje a Bariloche, pero gesto de compañeros le cambió la vida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre los valores que demuestran tener muchas personas en todo el mundo se encuentra la solidaridad. Mediante actos desinteresados y un gran apoyo por las causas ajenas, especialmente en situaciones difíciles, le cambian la vida a otra persona. Un claro ejemplo de esto lo reflejaron los estudiantes de sexto año del Instituto María Auxiliadora, ubicado en Chajarí, Entre Rios, Argentina, quienes sorprendieron a una compañera con un gesto que -indudablemente- nunca se olvidará. La historia se viralizó en las redes sociales y los jóvenes recibieron cientos de elogios. “Rompí en llanto”, expresó en diálogo con La Nación, la protagonista.

En la Argentina se volvió frecuente ver penosas situaciones de bullying y maltrato en las aulas. Sin embargo, en esta oportunidad el escenario fue totalmente distinto. Una joven llamada Delfina Di Pierro compartió un video en TikTok el momento en el que, junto a otros alumnos, le entregaron el pasaje para ir a Bariloche, Río Negro, a Belén Arbelais, una alumna que no podía costear el viaje de egresados. Rápidamente, la actitud de los adolescentes se viralizó y conmovió a todo el país.

“Me hicieron entrar al aula, estábamos en hora libre. Lo primero que pensé, fue ‘hay que hacer otro trabajo más’. Pasé por la puerta, todos me miraban y algunos grababan con sus celulares”, explicó la joven en diálogo con este medio.

Acto seguido, y como se visualizó en las imágenes, una de sus amigas la llamó y le entregó una misteriosa caja: “Yo no sabía y no esperaba lo que era. Cuando la abrí, vi una postal de nuestra agrupación, en la que estábamos todos juntos. Por debajo había un escrito que decía ‘Belén, te vas a Bariloche’”.

Acerca de lo que sintió en ese instante, recordó: “No lo podía creer, cuando vi el boleto estallé en llanto toda la mañana y mi familia también. Mi hermana se emocionó, ya que ella sí pudo viajar en su momento y yo ahora no podía. Fue una gran oportunidad, no me lo esperaba y me hicieron muy feliz”.



En cuanto a la situación económica que atraviesa y que no le permitió costear el viaje, sostuvo que los gastos que implican el último año de la escuela, sumado al contexto actual, no le permitieron llegar a reunir el dinero suficiente: “No teníamos nada guardado y mis compañeros me hicieron esta sorpresa. Es una emoción para mí, estoy muy feliz con la noticia, no lo puedo creer”.



Por su parte, la autora de la publicación explicó las razones por las cuales decidieron tener ese gesto y dio detalles del emocionante escenario que vivieron. “Surgió por parte de la agrupación de los dos sextos, con la intención de darle la posibilidad de viajar con nosotros. Ella siempre se integró, siempre nos ayudó a organizar los distintos eventos que teníamos que hacer, vender entradas anticipadas, estuvo en todo. Fue nuestra forma de agradecerle”.



La publicación superó los 2 millones de reproducciones y tiene más de 300 mil Me Gusta, con comentarios que se acumulan hasta el día de hoy. “Para los que dicen y piensan que los pibes están perdidos, ellos tienen conciencia de clase y enseñan el valor de la amistad y el amor”, escribió un joven. “Qué emoción. En 2003 mis compañeros del Colegio Virgen del Pilar, en La Plata, tuvieron el mismo gesto enorme conmigo, ya que mis papás estaban sin trabajo”, expresó otra usuaria.



Por su forma de ser y los vínculos que forjó, Belén fue sorprendida y ahora podrá vivir una experiencia inolvidable junto a sus compañeros.