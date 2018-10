Apple presentó sus nuevas Macbook Air e iPad: ligeras, veloces y ecológicas

En Apple la especialidad no son las computadoras ni los teléfonos inteligentes: es la capacidad de vender. De generar una necesidad que hasta antes de mirar una publicidad o un video de presentación en YouTube no sabías que tenías. Y para cerrar un 2018 con ingresos trimestrales de más de US$ 53 mil millones -17% más respecto al trimestre del año anterior- el gigante de Cupertino anunció que el próximo 7 de noviembre pondrá a la venta dos de sus más populares productos reinventados. La Macbook Air y el iPad tienen una nueva identidad.

En un prestigioso teatro de Brooklyn, en Nueva York, el equipo de ejecutivos de Apple liderado por Tim Cook dio a conocer que la clásica y súper ligera computadora portátil ahora contará con la llamada retina display. Una pantalla con alta densidad de píxeles que ya se encontraba presente en otros productos de gama alta de la marca, pero que nunca había llegada a los dispositivos más económicos. También, y siguiendo la tendencia global de generar artículos más amigables con la naturaleza, la nueva Macbook Air será fabricada al 100% con aluminio reciclado. Si bien la portátil no aumentará su tamaño general sí lo hará su pantalla que alcanzará las 13,3 pulgadas.

El trackpad (mouse digital) y el teclado son otras de las partes que mejoran su calidad y se parecerán a los incluidos en modelos más caros de la computadora de Apple, como la Macbook y la Macbook Pro. Touch ID, parlantes 25% más potentes y un procesador veloz, son otras de las incorporaciones en este modelo que, en su versión más económica, tendrá un precio base de US$ 1.199 en Estados Unidos. La de hoy es la primera gran actualización del MacBook Air en tres años.

Un nuevo iPad sin el tradicional botón de inicio y con reconocimiento facial fue el otro gran anuncio del día. La compañía adelantó y mostró imágenes de una tableta que es casi todo pantalla y un 15% más fina respecto al modelo anterior. Con un chip A12X Bionic, la tableta tendrá la capacidad de procesar las tareas hasta un 90% más rápido.

El iPad también incorpora el ya tradicional puerto Lightning de Apple para USB-C (que podría denominarse como el USB del futuro). Esto permitirá conectar todos los productos de la manzana entre sí y transferir archivos de alta definición -como videos en 5K- en pocos segundos o proyectarlos en distintos monitores. También permitirá cargar un iPhone con solo conectarlo a la tableta. El dispositivo tendrá un precio mínimo de US$ 799 en Estados Unidos.