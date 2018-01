Aplicación permite prediagnosticar la dislexia en niños

La app, diseñada por estudiantes mexicanos de Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), propone un sistema lúdico en el que el niño juega superando una serie de pruebas de léxico, para después emitir un prediagnóstico, explicó el codesarrollador de la aplicación César López.



De este modo, mientras juegan reciben amistosas imágenes de animales y los infantes se sienten liberados del estrés que genera saber que están siendo evaluados, algo que puede alterar los resultados de la prueba.



El prediagnóstico del programa -que se obtiene en aproximadamente 25 minutos- indica si hay riesgo de dislexia fonológica, dislexia profunda o dislexia superficial y visual, y hace la recomendación de acudir con un especialista para que realice un diagnóstico formal y, si es necesario, el menor comience un tratamiento.



Según la Secretaría de Salud, los niños con dislexia no solo tienen dificultad para reconocer los símbolos escritos, sino también problemas para asociar el sonido de las letras con sus símbolos, para formar rimas simples o para identificar palabras inventadas.



Cabe aclarar que este trastorno no se correlaciona con el coeficiente intelectual ni con la capacidad cognitiva de los niños, sino con un problema de las zonas del cerebro que ayudan a interpretar el lenguaje.



En la actualidad no existen demasiados datos sobre la dislexia en México, por lo que la Secretaría de Salud tomó como referencia el 3,2 % reportado en España.



López señaló que, por este motivo, se necesitó de mucha investigación para realizar la programación de la aplicación.



Deslixate se encuentra disponible para dispositivos con sistema operativo Android y se puede descargar de manera gratuita desde Google Play.