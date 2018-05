¿Por qué aparecen publicaciones de personas que no conocés en Facebook?

Les ha pasado a todos que al revisar la sección de noticias de Facebook se encuentran con publicaciones de personas que no son sus amigos o de grupos a los que no pertenecen. Esto es algo normal y tiene una explicación sencilla: la actividad de tus contactos.



La sección de noticias está pensada para mostrar las actividades y acciones de tus amigos en Facebook. Esto incluye cuando indican que les gustan publicaciones de personas con las que no tienes amistad o las comentan. Por lo que inevitablemente dicha publicación aparecerá en tu News Feed.





A la vez, todos los usuarios tienen la posibilidad de toparse con publicaciones en grupos públicos de los que no son miembros, pero tienen un amigo que sí y que le ha dado 'me gusta' o comentado en alguna actualización. Es precisamente esta publicación la que encontrarán en su sección de noticias.



Esta es la razón por la que encuentras publicaciones de personas y grupos desconocidos para ti. Pero Facebook te ofrece la posibilidad de evitar ver estas historias en la sección de noticias si así lo deseas. La forma más sencilla de lograr esto es dejando de seguir las actividades de un amigo en la red social.



Para dejar de seguir a un amigo, pero mantenerlo como contacto en Facebook, tienes que ingresar a su perfil y colocar el mouse donde dice Siguiendo (en la esquina inferior izquierda de la foto de portada) y seleccionar Dejar de seguir y listo.



El dato

Si deseas controlar absolutamente todo lo que ves en la sección de noticias de Facebook puedes obtener más información en este link.