Anitta hipnotizó con su música y bailes en la noche de Punta del Este

“Mirala, mirala… ¿cómo hace? Parece que tuviera la cintura despegada del resto de cuerpo”, le dijo una de las personas del público a quien tenía al lado. Es que la brasileña Anitta, una de las cantantes pop del momento, hipnotiza con sus movimientos y ayer 3 de enero no fue la excepción en el show que brindó en el Enjoy Punta del Este, que comenzó pasadas las 22.30 horas.

Cuando está arriba del escenario Anitta se divierte y no para: durante más de una hora la energía pareció ir en aumento. Porque el espectáculo comenzó muy sensual con Downtown (de la brasileña en colaboración con el cantante J Balvin), pasó por temas bien movidos como Si o no (que originalmente canta junto a Maluma) y entre otros también Is that for me, una de las canciones con las que el público más saltó y bailó.

La cantante, que también es compositora y maneja ella misma su carrera, invitó a todos a unirse a la fiesta: “¡A dançar Uruguay!”, gritó casi al comienzo, y fueron muchos los que le hicieron caso.



El show se realizó con una puesta en escena simple, con una pantalla y una dj detrás, y sin cambios de vestuario por parte de la protagonista, más allá de que comenzó con campera de jean sobre el top blanco que llevaba y guantes hasta los codos, cosas que se fue quitando a medida que pasaba la noche. Y la noche pasó rápido ya que cantó una canción tras otra y el baile nunca paró. Los ocho bailarines que la acompañaron (cuatro hombres y cuatro mujeres) no se quedaron atrás en los movimientos y la brasileña todo el tiempo les daba protagonismo en las coreografías.



Otro de los temas más ovacionados por la gente fue Veneno y poco antes del final llegó otra de las más conocidas: Paradinha.



Medicina, Vai Malandra y Bola Rebola aparecieron como para redoblar la apuesta y hacer que sobre el escenario aumente la energía. Finalmente, Show das Poderosas fue el broche de oro de una noche a puro ritmo en Punta del Este. Y a pesar del insistente “una más y no jodemos más” del público, siendo la medianoche y luego de todo un show sin parar más que para tomar agua de una botellita, las luces se apagaron. Anitta ya lo había dado todo.