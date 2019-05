Ana Laura Zerpa: "Si no hay pasión eso se refleja en el plato"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Describe su cocina haciendo referencia a las preparaciones caseras y dice que son comidas “con un toquecito de fusión”, pero que no deja de ser simple. Ana Laura Zerpa recuerda sus inicios en el mundo gastronómico y no puede dejar de mencionar aquellos días en los que los fines de semana eran sinónimo de tiempo con sus abuelas: con ellas pasaba las horas preparando pastas caseras, tomando “mate de leche” y aprendiendo pequeños y a la vez grandes detalles sobre aquello que años más tarde terminaría siendo su gran pasión: la cocina.

Zerpa nació y creció en el departamento de Durazno. Cuando terminó el liceo se mudó a la capital, y una vez en Montevideo estudió Nutrición: “Me quedaron cuatro materias pendientes, que nunca las terminé porque en el camino me encontré con la cocina y me enamoré de eso”, cuenta.



Reconoce que si bien le gustaba la carrera de Nutrición, no era algo que le apasionara: “No me gustaba la idea de estar adentro de un hospital todo el día. Entonces empecé a estudiar cocina y me enamoré de esto”.



Pero al tiempo de ingresar al área gastronómica quedó embarazada y siendo madre los horarios le comenzaron a resultar complicados, por lo que durante dos años tomó la decisión de no trabajar. Hasta que llegó la idea de crear Gourmet Martí (José Martí 8062, Barra de Carrasco, Canelones), un lugar que fundó junto a su marido y que comenzó a funcionar en el año 2015 “por causalidad”, dice, con la idea de que sea una rotisería.



“Era una casa con un frente grande”, teníamos “nada más y nada menos que tartas, ricas ensaladas y demás”, señala Zerpa. Pero con el tiempo, el emprendimiento creció: “Empezamos poniendo unas pocas mesas, y en seis meses la rotisería se transformó en un restaurante. Desde entonces nunca más paramos”.

¿Cuál fue el ingrediente para el éxito? Parece que no es secreto: “Si no tenés pasión y alma creo que eso no se refleja en ningún plato, es así de simple. Hay que hacer lo que haces con cariño y con amor”, asegura esta cocinera que opina que en Uruguay aún hay aspectos que mejorar si hablamos de alimentación en general.



“Comemos mal en general, pero se sigue evolucionando. Igualmente al uruguayo no lo sacamos de la napolitana, de las pizzas, de los chivitos…pero de a poquito se está abriendo la cabeza de la gente y de a poquito se va metiendo lo gourmet que está bueno porque te abre muchas experiencias que hay por todos lados”, dice.



