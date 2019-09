Amazon recurre a voces de celebridades para impulsar el uso de asistente virtual Alexa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amazon.com Inc dijo el miércoles que el actor Samuel L. Jackson y otras celebridades grabarán sus voces para la asistente virtual de la compañía Alexa, una de las nuevas características diseñadas para atraer a más usuarios.



La noticia, junto con anuncios de más altavoces Echo controlados por la voz, un modo multilingüe para Alexa y una función adicional de privacidad para borrar grabaciones de voz, subraya la inversión que Amazon está haciendo en computación controlada por la voz, área en la que compite con Google Assistant de Alphabet Inc y Siri de Apple Inc .



La función de voz de celebridades del minorista costará 0,99 centavos de dólar, dijo el vicepresidente David Limp en un evento en Seattle donde anunció la noticia.