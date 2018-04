Amazon lanza edición de Echo Dot para niños con filtros en asistente digital

El dispositivo incluye gratis la aplicación FreeTime, un año de suscripción a su plan ilimitado, que ofrece amplios contenidos para niños, más una funda y dos años de garantía. Con un precio de 79,99 dólares en EE.UU., el producto se puede reservar desde hoy y los pedidos se enviarán a partir del 9 de mayo.



"Con Echo Dot Kids Edition y FreeTime en Alexa, los padres pueden estar tranquilos sabiendo que sus hijos tienen contenidos apropiados para su edad cuando escuchan música, preguntan cosas, disfrutan los libros de Audible y usan Alexa", explicó en un comunicado Dave Limp, vicepresidente sénior de dispositivos de Amazon.



FreeTime, que Amazon habilitará para Alexa en los dispositivos existentes de Echo, Echo Dot y Echo Plus a través de una actualización gratuita el 9 de mayo, permite a los padres establecer horarios de uso para que los niños no se comuniquen con el asistente por la noche o mientras hacen tareas para la escuela.



Asimismo, los padres pueden elegir a qué servicios pueden acceder sus hijos, desactivar las compras mediante voz, bloquear las letras explícitas de canciones en Amazon Music, revisar su actividad o escuchar lo que han dicho.



En cuanto a las funciones educativas, la aplicación "ofrece un refuerzo positivo" cuando los niños piden las cosas "por favor" al asistente digital, que interactuará "adecuadamente" cuando les pique la curiosidad sobre ciencia, matemáticas o necesiten una definición.



"Alexa tiene listas sugerencias adecuadas para su edad, todo lo que tienen que decir los niños es: 'Alexa, me aburro'. También pueden preguntar sobre bromas, pedir una canción y más cosas. Cuanto más usen Alexa, más inteligente se volverá", desgranó Amazon.



Además, los padres podrán hacer anuncios en casa desde el altavoz, como por ejemplo, que la cena está ya en la mesa, así como llamar o enviar mensajes.



Con la versión ilimitada de FreeTime, los usuarios tienen acceso a amplios contenidos para niños: unos 13.000 libros, programas de National Geographic o Nickelodeon, alarmas de reloj que utilizan la voz de personajes de Disney, o juegos y vídeos que se pueden visualizar también en tabletas Fire.