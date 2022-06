Una "alineación" de cinco planetas se podrá ver en Uruguay en el amanecer del sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un fenómeno "poco frecuente" se podrá ver en el cielo uruguayo este sábado desde las 06:00 y hasta el amanecer, dijo a El País Gonzalo Tancredi, director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias (UdelaR). ¿De qué se trata? Una "alineación" de los siguientes planetas: Mercurio, Venus, Marte, Jupiter y Saturno. El fenómeno comenzó ayer y se extenderá por el fin de semana, aunque se replicará en diferente medida por el movimiento de los planetas.

Lo primero que aclara el astrónomo es que no se trata de una alineación estricta porque no es que los cinco planetas "queden ni en una línea en el cielo, ni en el espacio". "Lo que va a ocurrir es un despliegue de estos cinco planetas visibles a simple vista en la misma región del cielo. O sea, se van a poder ver simultáneamente", aclaró el experto.



Tancredi dijo que este fenómeno "no es tan frecuente" de hecho y es "una de las mejores (oportunidades de verlo) de los últimos años y va a ser de la mejor por bastante tiempo". Se podrá ver no solo desde Uruguay sino de otros países.

En este caso, el planeta que estará "más alto" en el cielo será Saturno, entre las 06:00 y 07:00 aproximadamente. "Más hacia el oriente va estar Jupiter; luego viene Marte y más cerca del horizonte a venus, y muy cerca del horizonte a Mercurio", dijo el especialista. Este último planeta será el que "desaparecerá más rápidamente" por su acercamiento al sol.



Los que serán "más fáciles de distinguir por su brillo son en primera instancia Venus, Júpiter, Marte y después en menor medida Saturno y Mercurio". Puntualizó que si hay niebla "complica" la visibilidad del conjunto de planetas.

Consultado sobre si habrá algún punto que se va a poder mejor esta "alineación", dijo que será "desde cualquier lugar que esté despejado, especialmente el horizonte para poder ver los que están más cerca del horizonte como Mercurio y Venus". Para el resto de los planetas, "con tener un cielo no muy iluminado es suficiente".