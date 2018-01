Alienígenas al asalto de Tokio con motivo de los 40 años de "Space Invaders"

El evento, "Play! Space Invaders", que se celebra hasta finales de enero en lo alto de la torre Mori, en el barrio de Roppongi de la capital japonesa, propone salvar el mundo de estas pequeños malhechores con múltiples e innovadoras formas.



Algunos participantes, provistos con su mando, ametrallan a los enemigos formados a base de grandes píxeles, que se mueven por los vidrios gigantes del observatorio. Otros se aventuran más y los eliminan con un gesto de la mano o una patada cuando invaden muros y suelos, gracias a una tecnología de reconocimiento de movimientos.



Para los nostálgicos de las salas de juegos recreativos, se desempolvaron las máquinas tradicionales.



Keiji Ishihara, de 50 años y quien acudió con sus dos hijos, recuerda la locura que rodeó la aparición del juego en 1978, cuando solo tenía 10 años. "Fue un gran choque, un gran entusiasmo invadió Tokio, pero los niños como yo no teníamos mucho dinero para jugar", cuenta.



"¡Aproximarse a Space Invaders de ese tipo va más allá de la ciencia ficción!", dice entusiasmado.



El desarrollador del juego, Tomohiro Nishikado, recuerda la génesis en un momento en que la industria de los videojuegos apenas empezaba a andar.

"Los ordenadores no eran tan comunes en Japón, por lo que aprendí todo yo solo. Imaginé los personajes y el concepto. Retrospectivamente, es impresionante, yo mismo estoy sorprendido de haberlo logrado", reconoce.



Takayuki Taketa, de 46 años, participó en la exposición como director artístico. "Es fantástico hacer revivir el juego", dice. "Me hace muy feliz ver el placer con que la gente" descubre o redescubre este clásico.