"No más alcohol": le aconsejan a la reina Isabel II dejar su trago diario

Siempre rozagante a sus 95 años, la reina Isabel II deberá sin embargo dejar de tomar su Martini vespertino, que según su entorno es “uno de sus pocos placeres” a esta altura de la vida, para encarar uno de los más importantes períodos de su reinado.

Así lo reveló la revista Vanity Fair de fuentes cercanas a la monarca británica, quien si bien goza de buena salud fue vista en los últimos días usando un bastón, como ayer, cuando se dirigió al Parlamento de Gales.

Según dos fuentes cercanas a Isabel, los médicos le aconsejaron que renuncie al alcohol excepto en ocasiones especiales para asegurarse de que está lo más saludable posible para su apretada agenda de otoño y antes de las celebraciones del Jubileo de Platino el próximo junio.



“A la reina le dijeron que deje de beber por la noche, que suele ser un martini”, dijo un amigo de la familia. “No es un gran problema para ella, no es una gran bebedora, pero parece un poco injusto que en esta etapa de su vida tenga que renunciar a uno de los pocos placeres”.



La reina atravesó un período difícil tras la muerte de su marido, el príncipe Felipe, en abril pasado. En los últimos meses, sin embargo, se la vio feliz y llena de energía y entusiasmo a medida que llevó a cabo una serie de compromisos.



“El alcohol se ha ido, sus médicos quieren asegurarse de que esté lo más en forma y saludable posible”, dijo una segunda persona a la revista.

Irritada

Siempre activa y actualizada, la nonagenaria Isabel se expresó anteayer sobre un tema de tanta actualidad como el cambio climático, al señalar su irritación con los líderes mundiales que “hablan pero no actúan”, en una conversación privada sobre la COP26 captada al margen de un acto oficial y difundida este viernes por medios británicos.



Tras inaugurar la nueva sesión legislativa del Parlamento regional de Gales en Cardiff, Isabel charlaba con Camila, la mujer de su hijo Carlos, y con Elis Jones, presidenta de la cámara galesa. Y el micrófono de una cámara de televisión la captó diciendo: “He estado oyendo todo lo de la COP” y “todavía no sé quién viene” a la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebrará en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre.



Allí se espera la presencia de líderes mundiales como el presidente estadounidense Joe Biden.



“Sólo sabemos quién no viene… Es realmente irritante cuando hablan pero no actúan”, agregó.



Entre los líderes que aún no confirmaron su asistencia se encuentran el presidente chino Xi Jinping, el líder ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi.



El príncipe Carlos, 72 años, y ecologista de muy larga data, pidió esta semana a los dirigentes mundiales que “se pongan manos a la obra”. Y Guillermo, nieto de la monarca y segundo en la línea sucesoria al trono británico, también intervino pidiendo algo más que “palabras”.